聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／華視超迷你廣告標示 藍委促監院調查
華視代總經理陳雅琳被爆以僑委會1200萬標案出訪做獨家新聞，國民黨立委林奕華質疑華視製作「大內宣」，要求僑委會清楚說明，並呼籲監察院介入調查。僑委會則稱，相關標案依法辦理；華視表示，僑委會標案為合法合理競標取得，後續也依標規執行中。
華視新聞節目「踏出地平線」，標註陳雅琳獨家專訪，主題為「僑胞大愛助泰北建校」、「推廣正統華語教育」、「疫中送暖捐物資濟貧」、「公益兼顧台泰外交」，全長52多分鐘的節目中，僅在最後壓軸快閃露出約1秒鐘的「中華民國僑務委員會廣告」。
根據預算法規定，媒體執行政府預算必須明確標示其為廣告，但華視執行僑委會標案，卻被發現1小時節目在最後壓軸1秒才標註超迷你「僑委會廣告」，比郵票還小張，疑似遊走法規邊緣。
國民黨發言人黃子哲說，僑委會委託給華視的千萬標案，最後只出現「超迷你標示」，還僅快閃1秒鐘，難道是在考驗國人的視力？這種既「不明」也「不確」的政府廣告，等同變相置入行銷，明顯違反預算法，監察院應詳加調查。
民進黨立委林楚茵說，公廣集團接受政府這麼多補助，適不適合接這麼多標案值得討論；若真的最後一秒才標示廣告，「實在太短了」，恐被審計單位糾正。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言