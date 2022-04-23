快訊

拿標案作「大內宣」…華視超迷你廣告標示 藍委促監院調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／華視超迷你廣告標示 藍委促監院調查

聯合報 / 記者周志豪蔡晉宇侯俐安林政忠／即時報導
華視新聞節目「踏出地平線」，大約1小時節目僅在最後出現約1秒鐘的僑委會廣告標示 （紅色小圈處）。圖／截自網路
華視新聞節目「踏出地平線」，大約1小時節目僅在最後出現約1秒鐘的僑委會廣告標示 （紅色小圈處）。圖／截自網路

華視代總經理陳雅琳被爆以僑委會1200萬標案出訪做獨家新聞，國民黨立委林奕華質疑華視製作「大內宣」，要求僑委會清楚說明，並呼籲監察院介入調查。僑委會則稱，相關標案依法辦理；華視表示，僑委會標案為合法合理競標取得，後續也依標規執行中。

華視新聞節目「踏出地平線」，標註陳雅琳獨家專訪，主題為「僑胞大愛助泰北建校」、「推廣正統華語教育」、「疫中送暖捐物資濟貧」、「公益兼顧台泰外交」，全長52多分鐘的節目中，僅在最後壓軸快閃露出約1秒鐘的「中華民國僑務委員會廣告」。

根據預算法規定，媒體執行政府預算必須明確標示其為廣告，但華視執行僑委會標案，卻被發現1小時節目在最後壓軸1秒才標註超迷你「僑委會廣告」，比郵票還小張，疑似遊走法規邊緣。

國民黨發言人黃子哲說，僑委會委託給華視的千萬標案，最後只出現「超迷你標示」，還僅快閃1秒鐘，難道是在考驗國人的視力？這種既「不明」也「不確」的政府廣告，等同變相置入行銷，明顯違反預算法，監察院應詳加調查。

民進黨立委林楚茵說，公廣集團接受政府這麼多補助，適不適合接這麼多標案值得討論；若真的最後一秒才標示廣告，「實在太短了」，恐被審計單位糾正。

僑委會 華視 廣告

延伸閱讀

影／傳江春男、陳裕鑫將接華視？ 蘇貞昌：人事尊重董事會

華視追加懲處名單超過11人 陳雅琳是否再播新聞陷長考

為字幕出包請辭華視代理總經理 陳雅琳今臨時做出這項決定

「華視沒採訪人才？」 林奕華批陳雅琳角色混淆忽略管理本務

相關新聞

獨／華視超迷你廣告標示 藍委促監院調查

華視代總經理陳雅琳被爆以僑委會1200萬標案出訪做獨家新聞，國民黨立委林奕華質疑華視製作「大內宣」，要求僑委會清楚說明，...

華視接千萬標案惹議 莊豐嘉：公視可以、華視就不行？

國民黨立委林奕華指控華視新聞台長陳雅琳接了僑委會1200萬標案出訪，質疑大作置入性新聞，卻未標註政府補助來源。華視前總經...

華視新聞超迷你廣告標示 學者：「1450條款」難落實

華視新聞代總經理陳雅琳得標僑委會1200萬標案，大約1小時節目僅在最後1秒以「超迷你」區塊標註「僑委會廣告」，引發爭議。...

民進黨「柱仙」南市黨部前主委黃先柱病逝 享壽71歲

台南政壇名人黃先柱今天下午驚傳病逝，黃先柱曾任民進黨台南市黨部主任委員，現為總統府國策顧問，長期奉獻本土運動，輔選民進黨...

私立仁德醫專6名學生染疫 今起4班改採遠距線上教學

苗栗縣私立仁德醫護管理專科學校有6名學生確診，4個科共4班即日起暫停實體課程10天，改採遠距線上教學。

北海道觀光船沈沒 外交部：我國僑民未傳出受難

今天下午日本北海道知床半島傳出觀光船沈沒意外事件，外交部表示，我國駐札幌辦事處已於第一時間向當地海上保安廳查證確認船上2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。