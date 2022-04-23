獨／華視超迷你廣告標示 藍委促監院調查

華視代總經理陳雅琳被爆以僑委會1200萬標案出訪做獨家新聞，國民黨立委林奕華質疑華視製作「大內宣」，要求僑委會清楚說明，並呼籲監察院介入調查。僑委會則稱，相關標案依法辦理；華視表示，僑委會標案為合法合理競標取得，後續也依標規執行中。

華視新聞節目「踏出地平線」，標註陳雅琳獨家專訪，主題為「僑胞大愛助泰北建校」、「推廣正統華語教育」、「疫中送暖捐物資濟貧」、「公益兼顧台泰外交」，全長52多分鐘的節目中，僅在最後壓軸快閃露出約1秒鐘的「中華民國僑務委員會廣告」。

根據預算法規定，媒體執行政府預算必須明確標示其為廣告，但華視執行僑委會標案，卻被發現1小時節目在最後壓軸1秒才標註超迷你「僑委會廣告」，比郵票還小張，疑似遊走法規邊緣。

國民黨發言人黃子哲說，僑委會委託給華視的千萬標案，最後只出現「超迷你標示」，還僅快閃1秒鐘，難道是在考驗國人的視力？這種既「不明」也「不確」的政府廣告，等同變相置入行銷，明顯違反預算法，監察院應詳加調查。

民進黨立委林楚茵說，公廣集團接受政府這麼多補助，適不適合接這麼多標案值得討論；若真的最後一秒才標示廣告，「實在太短了」，恐被審計單位糾正。