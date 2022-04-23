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私立仁德醫專6名學生染疫 今起4班改採遠距線上教學

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣今天公告新增28例本土案例，其中案50334為仁德醫專健康美容觀光科一年級學生。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今天公告新增28例本土案例，其中案50334為仁德醫專健康美容觀光科一年級學生。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣私立仁德醫護管理專科學校有6名學生確診，4個科共4班即日起暫停實體課程10天，改採遠距線上教學。

苗栗縣衛生局晚間指出，今天公告新增28例本土案例，其中案50334為仁德醫專健康美容觀光科一年級學生，居住頭份市，因設籍外縣市的同班同學確診，4月22日學校通知至醫院採檢，共5人陽性確診，其中1人為案50334，其餘4人案號未出。

疫調發現，確診個案包括健康美容觀光科101班3人、口腔衛生科101班1人、生技製藥經營管理科101班1人，及視光科101班1人，其中5人同宿舍，衛生局已請學校造冊學生及教職員安排採檢，今天學校已完成清消，縣長徐耀昌指示衛生局持續疫調、嚴密監測。

校方因應作為包括，依4月23日教育部核定版的校園疫情暫停實體課程實施標準，修訂學校改採遠距線上教學班級及課程，其中 健美觀科101班、口腔衛生科101班、生技製藥經營管理科101班、視光科101班，這 4個班級從4月23日至5月2日暫停實體上課10天，改採遠距線上教學。

此外， 4月18至22日(周一至周五)曾監考健美觀科101班、生技製藥經營管理科101班的教師及4月20、21日監考口腔衛生科101班、視光科101班的教師，從23日至5月2日自我健康監測10天。

衛生局 生技 遠距

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