華視接千萬標案惹議 莊豐嘉：公視可以、華視就不行？

國民黨立委林奕華指控華視新聞台長陳雅琳接了僑委會1200萬標案出訪，質疑大作置入性新聞，卻未標註政府補助來源。華視前總經理莊豐嘉說，華視雖然是公廣集團，但公司證照迄今載明兩個字「民營」。納入公廣後，政府沒有編列任何預算，必須自負盈虧，「如果有金主直接給錢，還需要去擺攤賺生活費嗎？」

莊豐嘉指出，4年來他每年都要跑一次銀行拜會董事長，感謝核准貸款。在歷年累積虧損情況下，華視才有資金發薪水做事情。他來之前的華視標到台北市政府世大運專案，那年因為中國抵制及我選手表現亮眼等因素，不僅有標金，收視也很高，收益頗豐，當年虧損也降低到2億以下。

他指出，然後有董事說，華視不能做標案，做標案就是置入。去年華視標到NCC的媒宣案，難道NCC也在作置入？

莊豐嘉表示，說到標案，歷史最悠久的應該就是國防部的莒光園地。事實上，公視前幾年也有不少標案，上面這些董事有反對嗎？唯一在董事會公開反對的董事已經請辭走人。有政府預算的公視可以做標案，沒有預算的華視不能做標案，「這是哪一種標準？」

莊豐嘉留言，引發不少前公廣集團成員留言討論。公視前總經理馮賢賢留言表示，標案要看性質，新聞置入性的標案不該被允許，其他就看標規需求是否可接受。不違反製播原則的，對於公廣來說，爭取到了，就是多賺點錢來補貼家用的一個方式。不過，標案通常利潤不高，也是賺辛苦錢，而且電視台若靠壓榨外包的執行廠商來賺取標案利潤，對於影視產業也非好事。

公廣前董事徐瑞希也留言回應，公視不可做標案，無論任何性質，華視則看標案性質多做標案。馮賢賢表示，公視行銷部應該接不少標案。

莊豐嘉則指出，政府標案本來就不可以置入，否則就違反預算法。