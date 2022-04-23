北海道觀光船沈沒 外交部：我國僑民未傳出受難

今天下午日本北海道知床半島傳出觀光船沈沒意外事件，外交部表示，我國駐札幌辦事處已於第一時間向當地海上保安廳查證確認船上26名乘客皆為日本籍，並無外籍人士，目前我國在日本僑民也未傳出有受難訊息。

據了解，日本海上保安廳已出動6艘巡邏艇及4架航機抵達現場，但還沒有發現這艘觀光船，目前仍在搜查中。外交部及駐處將持續追蹤本案，如有需要將隨時提供必要協助，期盼相關搜救工作順利進行，人員平安。

外交部表示，台灣民眾在日本境內如遭遇急難狀況需要協助，請撥打我國駐札幌辦事處緊急聯絡電話：+81-80-1460-2568（日本境內請直撥080-1460-2568）；請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。