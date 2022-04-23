批陳郁秀辭職信卸責員工 王鴻薇：替華視人感到不值

華視新聞出包，董事長陳郁秀經過長考後決定負責，並在昨天寫了一封信給所有華視員工，但台北市議員王鴻薇不滿，認為陳郁秀辭職信內容是在卸責，把出包通通推給基層、設備，讓她替華視人感到不值。

王鴻薇在臉書表示，華視新聞20日一連出包2次，董事長陳郁秀將辭去公廣集團董事長之職，她在辭職信中寫道「組織、設備及部份同仁心態的老舊，跟不上新興媒體轉變的速度與潮流，而導致公視、華視近期錯誤不斷」，王鴻薇說，很難想像一個當了六年多董事長的人，居然將出包通通推給基層、設備，這種卸責之詞，不但沒有擔當，也更是讓繼續留在崗位上工作的媒體同仁，情何以堪？

王鴻薇說，公視都有十億的大外宣預算，在陳郁秀有權力時為何不為華視換換新設備，離開的時候說三道四，這樣的董事長不是太好當了嗎？有時間批評「幽靈國慶生」和用「修理國民黨」爭取預算的總經理，多花點時間解決華視的沈疴，或許今天的華視也就不會如此落漆。

王鴻薇說，如果千錯萬錯都是舊機器設備和基層員工的錯，那董事長誰來當都可以，需要陳郁秀嗎？這封董事長的給員工的信，只看到推諉缷責，真是為華視人感到不值。