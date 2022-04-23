陳時中開會卻不知主題？ 侯友宜：部長有他的想法

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今晚前往板橋河濱公園參加光雕活動。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今晚前往板橋河濱公園參加光雕活動。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今早原排定前往三重參加活動，卻因衛福部長陳時中臨時通知開會因此取消，但通知開會卻未告知會議主題，引發台北市長柯文哲質疑，新北市長侯友宜對此表示，衛生局接到疾管署通知要開會，原定只有4個縣市開視訊會議，早上又再增加2個，認為陳時中有他自己的想法，希望跟各縣市溝通。

侯友宜說，在今早視訊會議中給部長陳時中誠懇呼籲，病毒轉型過程中，要考量後端醫療量能及前端公衛體系、轉換過程中如何調整。認為居隔轉型勢在必行，要有居家快篩加自主健康管理，匡列需更精準將高風險找出來，整個作業流程才會更快速，這些會議過程中都有反應，希望部長採納，部長聽了後，認為重點是大家有共同方向，本月25號將就細節執行討論。

侯友宜 陳時中

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