蔡總統：公共工程、各建築導入更多減碳工法
蔡英文總統今出席「台北市土木技師公會第16屆第1次會員大會」時表示，期許未來在公共工程及各種建築中，導入更多減碳工法及技術，共同減輕地球負擔並打造更永續的台灣。
蔡總統表示，因應節能減碳，政府也期許未來公共工程和個人建物都能掌握更多減碳工法和技術，引進更多智慧節能概念，共同減輕地球負擔，從公有建築帶頭做起，也帶動民間建築逐步落實，強化建築節能法規，推動工程界的綠能轉型。對於公會的建言，總統指出，會一一加以檢視、解決。
土木技師公會理事長莊均緯表示，感佩總統推動離岸風電綠能政策，確保台灣未來電力供應，但台灣因為颱風、地震、液化等特殊條件，國外風場經驗不能完全適用台灣，顧問公司和技師公會合作致力本土技術規格，才能夠讓安全落實。
莊均緯說，國內風電有關本土化的設計能力，其實都可以做得到，盼政府未來積極推動風電設計和施工的本土化，並希望在企劃訂定本國仲裁條款，建議仲裁條款要直接在契約裡作為選用，減少訟文者，避免遲來的正義。
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