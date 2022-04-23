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羅智強請辭黨副秘書長確定生效 國民黨官網拿掉簡介

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
羅智強請辭黨副秘書長的人事作業，這兩天已確定走完程序，請辭日也追溯自4月6日生效。本報資料照片
羅智強請辭黨副秘書長的人事作業，這兩天已確定走完程序，請辭日也追溯自4月6日生效。本報資料照片

4月6日宣布爭取國民黨提名參選桃園市長的台北市議員羅智強，當天同步請辭黨副秘書長職務，但到17日止黨中央都未展開人事程序，羅智強在16日主動退出黨一級主管群組「明志」。經本報披露，黨中央周四已完成流程，羅已正式去職。

查看國民黨中央黨部官網，羅智強也已經從黨副秘書長名單中除名。

羅智強4月6日凌晨在臉書宣布爭取國民黨提名參選桃園市長，並基於黨務中立，「即日起辭去國民黨副秘書長」，但因羅智強並未送出書面辭呈，黨中央也辭未展開人事程序。本報17日披露後，黨祕書長黃健庭說，羅智強並未正式遞出書面辭呈。

羅智強始於18日正式遞出書面辭呈，並將請辭日回溯壓在4月6日。黃健庭表示，黨中央原盼事緩則圓，希望羅智強的請辭態度能有所改變，但羅辭意堅定，黨中央當然要尊重羅的意願。

黨中央也自19日起，啟動羅智強請辭黨副秘書長的人事作業，這兩天已確定走完程序，請辭日也追溯自4月6日生效。而原在黨官網上介紹黨「現任副秘書長」資訊的網頁上的羅智強簡介，也隨即更新、拿下。

羅智強 國民黨 桃園

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