不只是宣揚政績或理念 政治人物臉書串聯成美食地圖

政治人物勤跑基層，臉書成重要政績窗口。但為了讓臉書不會看起來硬梆梆，除會勘、時事評論與拜票資訊外，近來政治人物也多會在臉書分享選區內的知名小吃、百年老店，甚至巷弄美食，讓政治人物臉書串聯起來宛如特色美食地圖。

其中，國民黨發言人柳采葳主打在地口碑老店，爭取民進黨提名參選新北市板橋區市議員的立法院長游錫堃前秘書山田摩衣則除強打「早餐系」，也經常推薦在地美食，昨天還與民進黨立委林靜儀串聯推薦地方美食。

此外，國民黨立委許淑華、無黨籍立委黃國書與民進黨立委高嘉瑜會在臉書分享巷弄美食，高偶爾還會提供用餐小撇步，臉書首頁就是推薦在地早餐店。爭取國民黨提名參選桃園市桃園區市議員的凌濤，則是口碑老店與巷弄美食交錯推薦。

而立法院副院長蔡其昌在臉書號召推薦銅板美食，參選台中市中西區市議員的台中公民里里長林京玲，則乾脆直接製作選區內公民美食地圖，一網打盡推薦。

也會在臉書精選推薦在地美食的國民黨發言人黃子哲表示，政治人物臉書發文，若只有政治評論文會過於硬梆梆，還可能遭到下意識排斥，但美食是軟性民生議題，發美食文在臉書上獲得共鳴的機會比較高。

黃子哲說，在地美食也往往是地方民眾共同的記憶與經驗，政治人物發在地美食文，當然也有拉近與選民距離的效果，推薦美食某種程度也就是在推薦自己，表示自己與在地民眾一同呼吸、在同個生活圈，與大家有著共同經驗。

至於推薦美食類型，黃子哲說，知名美食知曉度高，介紹比較能引起共鳴；巷弄小吃可以讓大家挖寶，但要有親身經驗掛保證，但不論如何，推薦要以民眾負擔的起的銅板美食、小吃為主，才能獲較多民眾共鳴。

柳采葳也說，民眾現在透過政治人物社群媒體，除了想知道政治人物在這個選區做了什麼，也會希望知道生活的地方發生什麼事，或者有什麼新發現，在地美食資訊往往就會獲得很多關心。