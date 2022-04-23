影／傳江春男、陳裕鑫將接華視？ 蘇貞昌：人事尊重董事會
華視新聞接連跑馬燈出包，董事長陳郁秀跟總經理陳雅琳請辭，朝野砲轟公廣集團的內控出問題。外傳中華文化總會副會長江春男要接公廣董事長、台灣蘋果日報前社長陳裕鑫接華視總經理，蘇貞昌表示，華視連續鬧出荒謬錯誤，相關人員已經提出負責態度，相關人事他尊重董事會決定，但不能再出包。
華視新聞20日一連出包2次，引發軒然大波，緊急向觀眾表達歉意，陳郁秀請辭公廣集團董事長，陳雅琳也請辭華視總經理，社會也點名NCC主委陳耀祥應該為華視惹出這麼大風波下台負責。
今天傳出文化部對接任人選已有對象，擬由江春男接任公廣董事長、陳裕鑫接任華視總經理。
蘇貞昌說，華視連續出荒謬錯誤，相關人員已經提出負責的態度，對於相關人事問題，他尊重董事會決定。更重要的是讓人民從媒體中，得到更正確的資訊，並確保相關錯誤不要再發生，會要求相關機關部會持續督導。
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