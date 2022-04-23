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韓豫平特赦案幕後有股市名人義助 政商軍校人士齊發聲

影／傳江春男、陳裕鑫將接華視？ 蘇貞昌：人事尊重董事會

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
行政院長蘇貞昌說，公廣、華視人事，尊重董事會決定，但要求落實監督，不能再出包。記者江良誠／攝影
行政院長蘇貞昌說，公廣、華視人事，尊重董事會決定，但要求落實監督，不能再出包。記者江良誠／攝影

華視新聞接連跑馬燈出包，董事長陳郁秀跟總經理陳雅琳請辭，朝野砲轟公廣集團的內控出問題。外傳中華文化總會副會長江春男要接公廣董事長、台灣蘋果日報前社長陳裕鑫接華視總經理，蘇貞昌表示，華視連續鬧出荒謬錯誤，相關人員已經提出負責態度，相關人事他尊重董事會決定，但不能再出包。

華視新聞20日一連出包2次，引發軒然大波，緊急向觀眾表達歉意，陳郁秀請辭公廣集團董事長，陳雅琳也請辭華視總經理，社會也點名NCC主委陳耀祥應該為華視惹出這麼大風波下台負責。

今天傳出文化部對接任人選已有對象，擬由江春男接任公廣董事長、陳裕鑫接任華視總經理。

蘇貞昌說，華視連續出荒謬錯誤，相關人員已經提出負責的態度，對於相關人事問題，他尊重董事會決定。更重要的是讓人民從媒體中，得到更正確的資訊，並確保相關錯誤不要再發生，會要求相關機關部會持續督導。

江春男曾因為酒駕，辭去駐新加坡代表一職。報系資料照片
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華視 陳郁秀 江春男

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韓豫平特赦案 幕後有股市名人義助 促成政商軍校人士齊發聲

蔡英文總統特赦前陸軍少將韓豫平，韓豫平能在法院三審定讞後，讓蔡總統特赦他，免除牢獄之災，幕後有許多人義助他。據指出，韓豫平是陸軍官校77年班，陸官同學幕後幫了大忙。韓有位官校同學目前是股市名人，在幕後出錢出力，是主要靈魂人物，韓過去曾在歷任國防部長與國安會秘書長的高華柱手下工作，有軍方大老級人物幫忙，便於動員各方搶救韓，蔡總統的侍衛長呂坤修，也是韓的官校同期同學，平日就在高層身旁，多少起了某些作用。

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