華視公信力重傷 李永得：從公廣董事改組起步 重振信譽

華視新聞接連出現跑馬燈烏龍，不僅連續兩天道歉6次，公廣集團兼華視董事長陳郁秀和華視代理總經理陳雅琳更雙雙請辭。文化部長李永得今受訪表示，這次事件重挫華視公信力，從公廣集團董監事改組，是一個根本，也是一個起步，希望董監事改選後，能夠組織一個專業經營團隊、穩定的工作環境，全面檢視內部問題，作出改善，一定可以重振華視信譽。

李永得今出席走讀台灣啟動記者會。對於華視出包，李永得說，這次事件對華視公信力傷害嚴重，從公廣集團董監事改組，是一個根本，也是一個起步，希望董監事改選後，能夠組織一個專業經營團隊、穩定的工作環境，徹底了解、檢視內部問題，包括同仁士氣、檢視工作流程、設備等，做一些根本改善，相信大家同心努力，一定可以重振華視信譽。

李永得說，陳郁秀與陳雅玲請辭就是對華視出包負責，作為經營管理者，同仁疏失造成這樣的問題，當然要負起責任。

由於李永得昨天表示將盡快重啟公視董監事審查程序，有媒體報導文化部擬讓中華文化總會副會長江春男接任公廣董座，李永得則說「完全沒有這回事。」

他說，公共電視董監事改組有一個非常關鍵的一點，就是人選不是文化部或行政院決定，是由審查委員決定，所有人選都必須經過審查委員同意通過，才能成為法定上的董事，現在所有人選，包括文化部建議的人選，都叫作推薦候選人，所以關鍵是在審查委員。