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「華視沒採訪人才？」 林奕華批陳雅琳角色混淆忽略管理本務
華視新聞台內控出問題，外界箭頭紛指向代總經理陳雅琳。國民黨立委林奕華今再批評，陳拿僑委會「全球僑愛、心繫台灣」影片製作標案1200萬元，卻大作置入性獨家新聞，已違公廣集團應是媒體典範的自我要求。
林奕華表示，華視標下僑委會「全球僑愛、心繫台灣」標案，若單純製作影片沒有問題，但陳雅琳卻是將相關採訪影片都打上「獨家」，卻未標註政府補助來源，大搞置入新聞。
林奕華說，當初前總經理莊豐嘉下台，外界原期待來自其他民間電視台的陳雅琳能為華視引入經營管理效率，甚至改善財務狀況，但陳卻是帶入做置入新聞的風氣，對自己的角色不清楚，分際拿捏大有商榷之餘。
林奕華質疑，陳雅琳身兼華視代總經理、台長身分，管理應該才是陳的本務，但陳這次卻又以主播與主持人身分，出國20天至德國、法國、美國採訪，「華視採訪線上沒有人才到這個地步？」
林奕華說，陳雅琳出國採訪此行，若再加上返國後的隔離，等於一個月沒有進公司，角色混淆，如何做好管理華視的工作？
僑委會1200萬元「全球僑愛、心繫台灣」影片製作標案，是於去年9月23日公開招標，11月1日決標。
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