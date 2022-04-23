台北市熱議話題聚焦 這些影響力人物備受網友關注

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內針對「台北地區」討論話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議台北市的前三大話題焦點，以及台北市相關公共議題之前六大社群焦點人物的網路聲量。

台北市是國內經濟、文化發展重要的核心角色之一，而近日來全台疫情急速升溫，加上通貨膨漲、選舉等時事議題，市政府在各方面的配套政策皆引起民眾關注，並在社群討論區上引發熱烈討論。

地區「疫情」引爆討論聲量 市民密切關注「交通」、「房市」 等相關話題

台北地區3大網路話題焦點，網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的台北地區網路話題焦點，發現以「疫情話題」備受討論，隨著疫情反覆波動，民眾對於每日確診人數以及防疫措施均有大量討論，留言如「台北疫情要爆發了，大家別懈怠…」、「台北很難沒有疫情啦，又沒停班停課，遲早的」等，多認為台北市人口密集且確診者足跡範圍廣泛，難以控制疫情擴散，期望政府對於相關配套措施能更加完善。

另外「交通」與「房市」亦是民眾關注的話題，如日前台北與基隆的捷運通車規劃案就引來不少討論聲量，提到如「終於通過了，希望趕快動工！」、「感覺就需要追加預算」、「要有能從基隆車站出發的捷運…」；而在「房市」話題的部分，台北市房價居高不下，民眾除了對不動產的價格走勢持續關注外，亦會針對「買房」請益推薦建案，或是提出預算考量等，相關話題常能於社群上激起熱烈回響。

市長「柯文哲」為地區意見領袖 「陳時中」防疫政策備受討論

台北公共議題討論前6大社群焦點人物。 Social Lab社群實驗室/製圖

進一步觀察「台北市相關公共議題」之下的焦點討論人物，發現台北市市長「柯文哲」穩居聲量榜首，因常常在臉書進行直播，就疫情與政策等發表意見並進行宣導，吸引不少民眾留言互動，其網路聲量在短短三個月內就累積高達十七萬則；而「陳時中」則因防疫措施的相關決策在網路上引來廣大討論，尤其近期疫情越趨緊張，針對「居家隔離」、「輕症居家照護」、「疫情警戒標準」等不同面向上，均備受大眾矚目。

另方面「黃珊珊」身為台北市副市長，期間負責防疫政策的發布與業務報告，累積了不少討論聲量，其中就有報導指出黃珊珊的民調正緩步上升，對於她是否參選台北市長的話題也在討論區上引起熱論；而新北市市長「侯友宜」同樣入榜台北地區的社群焦點人物，因新北市與台北市鄰近，不少民眾每日通勤，因此對於兩地區的防疫政策與管制措施能否配合，便受到高度關注。

綜觀以上台北地區的熱門話題與社群焦點人物，主要聲量仍圍繞在疫情與相關防疫配套的討論上，期望能在政府與民眾的共同努力下，齊心抗疫，使生活早日恢復正常。

觀看原文→https://bit.ly/3Ouv4FB

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》