快訊

獨／確診激增⋯中醫師曝清冠一號缺貨買不到 廠商急趕工

俄烏戰爭警訊讓陸踩煞車？ 彭博：武力犯台恐更快更狠

吳釗燮與基輔市長視訊 宣布援助烏克蘭800萬美元

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
吳釗燮與基輔市長視訊，宣布援助烏克蘭800萬美元。圖／外交部提供
吳釗燮與基輔市長視訊，宣布援助烏克蘭800萬美元。圖／外交部提供

外交部吳釗燮今天與烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）視訊通話，除表達台灣人民對烏克蘭人民遭逢無情戰火的誠摯關心與慰問，同時宣布將轉贈我國人捐款300萬美元予基輔市，另提供烏克蘭當地6所醫療機構500萬美元，總計800萬美元。

吳釗燮表示，俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，不僅對烏克蘭人民造成巨大傷害，也對國際秩序與民主社群造成嚴峻威脅。台灣與烏克蘭同為民主理念相近夥伴，也同樣站在抵擋威權主義擴張的前線，我國樂願同舟共濟，發揮人道關懷，與烏克蘭人民站在一起。

我國自俄烏戰事爆發以來，持續以實際行動支持烏克蘭，不僅在戰爭爆發之初，立即透過波蘭戰略儲備署（RARS）運送27噸醫療物資，分贈波蘭及烏克蘭境內亟需幫忙的烏國人民，另於3月17日啟運由台灣民眾自動自發、捐贈的650噸的人道救援物資，並透過斯洛伐克與波蘭等鄰近國家快速運達烏克蘭。

外交部另透過財團法人賑災基金會成立專戶，提供國人愛心捐款管道，獲得踴躍響應，一個月內即募集近新台幣9.4億元（約3300萬美元）。除上述對基輔市及烏國醫院捐贈外，我方已分配並陸續撥付超過2000萬美元，提供烏克蘭鄰近國家，如：波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利及波海三國等，協助安置流離失所的烏克蘭難民。

克里契科回應時指出，俄國入侵烏克蘭絕對是戰爭行為，而非所謂「特別軍事行動」；俄軍不僅射殺烏方軍事人員，並殘酷殺害平民，包括手無縛雞之力的孩童及婦女，因此深信，烏克蘭的奮勇抗俄，不僅攸關區域及全球和平，更是為了捍衛全球的民主自由價值而戰。烏克蘭至為感謝台灣政府與人民的溫暖支持，烏克蘭人民對台灣的愛心與善舉將永遠銘記在心，戰後樂願邀請吳釗燮訪問基輔，樂願親自作陪導覽重建後的家園。

吳釗燮指出，台灣政府及人民同樣面對海峽對岸威權政體的高度威脅，對烏克蘭目前面臨的處境感同身受。台灣人民熱烈踴躍捐輸物資及金錢，藉此表達對烏克蘭的堅定支持。吳釗燮也推崇，克里契科作為職業拳擊手的奮戰精神，在抗俄過程中展露無遺，我國人民深受感動與啟發。

烏克蘭 吳釗燮 波蘭 外交部 捐款

延伸閱讀

外交部批馬曉光：用詞粗鄙低俗 不符文明世界標準

美訪團抵台 將會晤蔡總統、國防部長邱國正

立委質疑未以中華民國參與OOC 吳釗燮：覺得我們不想嗎？

募集民間援烏物資運費逾2億 吳釗燮坦言：要請政院幫忙

相關新聞

「華視沒採訪人才？」 林奕華批陳雅琳角色混淆忽略管理本務

華視新聞台內控出問題，外界箭頭紛指向代總經理陳雅琳。國民黨立委林奕華今再批評，陳拿僑委會「全球僑愛、心繫台灣」影片製作標...

歐美高階對話重申台海和平重要性 外交部：已成共識

「歐美第三次中國議題高階對話」今天發表會後聲明，重申台海和平穩定重要性，外交部對此表達感謝，並強調維持台海和平與穩定已...

華視接連出包 國民黨：給公廣機會誰給台灣民眾機會？

華視新聞台接連出包，引發爭議。國民黨文傳會副主委林家興今批評，華視公然製造民眾恐慌、影響國安甚鉅，絕非一句「作業疏失」就...

吳釗燮與基輔市長視訊 宣布援助烏克蘭800萬美元

外交部長吳釗燮今天與烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）視訊通話，除表達台灣人民對烏克蘭人民遭...

獨／公廣董事發動慰留 陳郁秀三動作受關注

華視接連出包，公廣集團兼華視董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳今天凌晨「雙辭」，但董事內部已啟動「慰留行動」，陳郁秀下一步...

獨／華視「隱匿」第二次出包 公廣董事施振榮：不像話

華視接連出包，公廣集團兼華視董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳今天凌晨雙雙請辭，引發議論。公廣董事、宏碁集團創辦人施振榮今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。