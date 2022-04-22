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獨／公廣董事發動慰留 陳郁秀三動作受關注

聯合報 / 記者林政忠／台北即時報導
華視宣布「雙辭」後，董事長陳郁秀下一步受關注。圖／聯合報系資料照
華視宣布「雙辭」後，董事長陳郁秀下一步受關注。圖／聯合報系資料照

華視接連出包，公廣集團兼華視董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳今天凌晨「雙辭」，但董事內部已啟動「慰留行動」，陳郁秀下一步受關注。

五位公廣董事今天下午發起連署慰留，希望盡快召開董事會，勸退陳郁秀請辭之意。發起慰留的理由是本屆董事任期已近尾聲，高階主管的穩定很重要，否則不利公廣長期發展。

重量級公廣董事、宏碁集團創辦人施振榮今天接受本報專訪時也指出，他肯定陳郁秀、陳雅琳「雙辭」的負責表現，至於是否同意陳郁秀請辭？他說，董事會要不要接受還是一個問題，還要經過董事多數決討論。

陳郁秀表示，下周一她將赴立院備詢，待資料齊全，下周先召開華視臨時董事會，再開公視臨時董事會。

陳郁秀雖未正面回應是否接受慰留，但她此刻宣布三動作，格外受到關注。

陳郁秀 華視 陳雅琳 公廣集團

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