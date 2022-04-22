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台鐵新竹站群聚擴大 增至8人染疫

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
市府日前協助台鐵新竹站清潔消毒。圖／市府提供
市府日前協助台鐵新竹站清潔消毒。圖／市府提供

台鐵新竹站群聚染疫事件持續擴大，據了解，稍早已經增至8人染疫，最新個案為新竹市確診個案，市府衛生局人員已經著手疫情調查中。

據了解，8名確診個案多數戶籍地並非在新竹市，為鄰近2個縣市的個案，確診火車站員工男女都有。台鐵局稍早表示，已啟動應變支援人力機制，新竹站營運不受影響。

新冠肺炎 COVID-19 新竹 台鐵

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