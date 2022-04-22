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獨／華視「隱匿」第二次出包 公廣董事施振榮：不像話

聯合報 / 記者林政忠／專訪
公廣集團兼華視董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳今天凌晨雙雙請辭，引發議論。公廣董事、宏碁集團創辦人施振榮今天接受本報專訪時指出，他肯定陳郁秀、陳雅琳「雙辭」的負責表現。圖／聯合報系資料照
公廣集團兼華視董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳今天凌晨雙雙請辭，引發議論。公廣董事、宏碁集團創辦人施振榮今天接受本報專訪時指出，他肯定陳郁秀、陳雅琳「雙辭」的負責表現。圖／聯合報系資料照

華視接連出包，公廣集團兼華視董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳今天凌晨雙雙請辭，引發議論。公廣董事、宏碁集團創辦人施振榮今天接受本報專訪時指出，他肯定陳郁秀、陳雅琳「雙辭」的負責表現，由於董總雙辭史無前例，預料馬上將召開臨時董事會。至於是否同意陳郁秀請辭？他說，董事會要不要接受還是一個問題，還要經過董事多數決討論。

對於陳郁秀、陳雅琳深夜請辭，施振榮坦言，他是今早起床看網路報導才知道，他肯定兩人負責任態度，整起事件不應該有政治考量、黨派立場；至於如果陳郁秀堅持請辭，依據章程，代理董事長也必須具備董事資格，因此人選將從現任董事中推派。

公視昨天下午召開董事會，陳郁秀和董事會一度慰留請辭代總經理的陳雅琳，為何到深夜突然轉折？施振榮說，董事會下午召開時，華視新聞部僅說明4月20日7時晨間新聞台海戰爭、共軍襲台等誤植跑馬的部分，完全沒提到當天上午9時34分也誤植跑馬訊息部分，等到晚間網路媒體才報導第二度誤植事件。

施振榮說，第一次爆出誤植訊息，下午董事會還慰留陳雅琳，等到晚間再爆出同一天第二起誤植訊息，董事會下午開會時完全不知道，後來才知道又出紕漏，「有點太不像話」；第二度的9時34分誤植事件是後來才知道，等於董事會下午的討論已經改變，但「下面的人沒實際報告，上面的人要負責」，他肯定陳郁秀和陳雅琳都是負責任的人。

對於公廣改革有何建議？施振榮說，他在董事會一直講變革，他每次遇到文化部長李永得都會呼籲，趕快選出下屆公廣董監事，相信文化部現在很積極處理政黨協商事宜。

至於此刻是否推動「大公廣集團」？施振榮坦言，「談何容易」，公家的事大家都可以有意見，但還是要尊重多數決定。

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