總統府：與環團年度會面 另以合適時間妥適規畫

今天是世界地球日，環保團體舉行記者會對蔡英文總統喊話，雖然疫情嚴峻，也別忘記每年要與環團見面的約定。總統府發言人張惇涵表示，由於近期國際局勢變遷及國內防疫各項工作繁忙，總統府將另以合適的時間與方式妥適規畫。

自2004年起，環保團體每年於4月22日地球日舉辦「全國NGOs環境會議」，總統都會在地球日前後與環團見面，聽取建言，但今年則因疫情嚴峻延期。

張惇涵表示，蔡總統在「世界地球日」的今天，即出席由5% Design Action社會設計平台發起，串連12個關注永續議題的社企、媒體、企業及政府單位組織所共同舉辦的「RA100地球解方-2022永續設計行動高峰會」，表達政府與民間持續共同努力，一起朝「2050淨零排放」目標努力前進。至於有團體代表所提與總統會面一事，將另以合適的時間與方式妥適規畫。