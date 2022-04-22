快訊

高雄港清淤工落海 遭螺旋槳掃到血肉模糊慘死

疫情燒不停 黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統府：與環團年度會面 另以合適時間妥適規畫

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府發言人張惇涵。圖／聯合報系資料照
總統府發言人張惇涵。圖／聯合報系資料照

今天是世界地球日，環保團體舉行記者會對蔡英文總統喊話，雖然疫情嚴峻，也別忘記每年要與環團見面的約定。總統府發言人張惇涵表示，由於近期國際局勢變遷及國內防疫各項工作繁忙，總統府將另以合適的時間與方式妥適規畫。

自2004年起，環保團體每年於4月22日地球日舉辦「全國NGOs環境會議」，總統都會在地球日前後與環團見面，聽取建言，但今年則因疫情嚴峻延期。

張惇涵表示，蔡總統在「世界地球日」的今天，即出席由5% Design Action社會設計平台發起，串連12個關注永續議題的社企、媒體、企業及政府單位組織所共同舉辦的「RA100地球解方-2022永續設計行動高峰會」，表達政府與民間持續共同努力，一起朝「2050淨零排放」目標努力前進。至於有團體代表所提與總統會面一事，將另以合適的時間與方式妥適規畫。

總統府發言人 疫情 世界地球日 蔡英文

延伸閱讀

特赦韓豫平 司法院：尊重憲法、赦免法賦予總統的職權

總統府新增2名憲兵確診 與總統、副總統並無接觸

蔡英文特赦韓豫平張淯森 綠委肯定：總統用智慧解決

韓豫平案獲特赦 李文忠：對軍人軍眷是莫大安慰

相關新聞

獨／華視「隱匿」第二次出包 公廣董事施振榮：不像話

華視接連出包，公廣集團兼華視董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳今天凌晨雙雙請辭，引發議論。公廣董事、宏碁集團創辦人施振榮今...

總統府：與環團年度會面 另以合適時間妥適規畫

今天是世界地球日，環保團體舉行記者會對蔡英文總統喊話，雖然疫情嚴峻，也別忘記每年要與環團見面的約定。總統府發言人張惇涵表...

華視出包／想當高層得綠營點頭 華視接標案與政治的致命交纏

華視跑馬燈出包爆出「案外案」，立委質疑華視前代理總經理陳雅琳拿僑委會千萬元標案，出差訪問駐外代表不當。公廣集團董事表示，華視身為公廣集團一員，標新聞相關標案確實有傷形象，但這也是政府不給預算所致，認為政府不該以不給預算、透過標案掐住華視脖子，造成許多人有灰色地帶，可以上下其手。

買房好難 政府靠社宅抑制高房價 恐怕要繳白卷

政府祭出一波波打炒房手段，高房價似乎不動如山。其實蔡英文總統早在今年元旦談話時即提到，物價和房價上漲，是今年全世界都要面臨的挑戰，政府除了繼續運用各種政策工具，強力遏制不法炒作及囤積，更該從供給面下手，例如加速興建只租不售的社會住宅，及推廣包租代管媒合空屋。

獨／華視跑馬燈連出包 檢討報告曝光「為道歉錯第2次」

華視新聞台接連被發現嚴重錯誤的跑馬訊息，文化部長李永得要求華視立即對此事提出報告。本報掌握，華視已完成檢討報告，報告中指...

華視出包／陳郁秀無預警請辭公廣董事長 強勢作風綠營內早有不滿

華視跑馬燈出包風波延燒，華視今凌晨發新聞稿，表明公廣集團（公視、華視）董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳雙請辭。公廣集團董事長史上首度無預警請辭，公廣董事都很意外，有當選公廣集團第7屆董事者認為，現任董事會不妨慰留陳郁秀，不過據傳第6屆董事會已在醞釀推選代理董事長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。