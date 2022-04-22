獨／華視跑馬燈連出包 檢討報告曝光「為道歉錯第2次」

華視新聞台接連被發現嚴重錯誤的跑馬訊息，文化部長李永得要求華視立即對此事提出報告。本報掌握，華視已完成檢討報告，報告中指出，在20日上午7點多出現台海戰爭、共軍襲台等錯誤訊息後，製播同仁為緊急製作道歉跑馬，首度啟用特殊模板，希望讓道歉澄清字眼以紅底白字呈現，但文字內容又錯誤。

華視已完成「4月20日新聞跑馬出現中共飛彈射擊新北等錯誤訊息發生原因和責任歸屬及近年來委辦台語台節目招標問題和檢討」書面報告，報告人為代總經理陳雅琳，李永得預計下周一率相關主管至立法院教育委員會進行報告。

對於錯誤訊息發生原因，報告中指出，此案為無償協助新北市消防局錄製，新北市消防局自103年起辦理「全民防衛動員暨災害防救演習」，商請華視協助製播主播報導新聞預錄畫面。而針對今年度演習，新北消防局於4月8日發文，除華視之外，亦發函給包括中視、民視、東森、三立、TVBS、壹電視、大豐有線等媒體單位，來函並檢附「民安8號演習新聞媒體九宮格講稿」及「新聞跑馬燈播放內容」。

華視表示，新聞台製播部編輯中心與導播中心協調，於4月19日14時錄製新北市消防局所需之防災演習影片，影片中文稿內容及跑馬文字皆係新北市消防局提供。導播中心之當值導播錄製此防災演習影片時，係使用新聞LIVE之橫式跑馬版面，以更改文字檔案連結路徑的方式執行錄影。錄影結束後，未將檔案路徑恢復，導致20日7點晨間新聞再次啟用橫式跑馬系統時，誤植為錯誤路徑。晨間新聞導播與編輯於開播7分49秒時，發現此錯誤並進行修正。

而關於同日上午9點34分及36分，新聞下方橫式跑馬文字出現「巴士海峽發現石油」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹」之非事實橫式跑馬訊息。報告中表示，經調查，為製播同仁為緊急製作道歉跑馬而首度啟用特殊模板，希望讓道歉澄清字眼以紅底白字呈現。先於廣告破口時測試此模板，當時即發現文字內容錯誤，請字幕人員關閉該模板，後因模版關閉流程未完全，於當日9點34分、36分，出現 3 條測試用無意義之錯誤文字。此次誤植共計前後出現時間約35秒，副控同仁第一時間發現錯誤後立即將整條橫式跑馬緊急下架處理。

責任檢討部分，除董事長陳郁秀、代總經理陳雅琳同時請辭，報告中也指出，將懲處相關執行人員與主管七人，2名導播大過二次及一次、製作人大過一次、編輯小過一次、編輯中心主管申誡二次、導播中心主管申誡二次、副台長兼製播部經理申誡二次。