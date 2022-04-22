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民眾黨桃園市長民調曝 鄭運鵬奪冠 賴香伶緊追呂玉玲

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委賴香伶。報系資料照。記者陳正興／攝影
民眾黨立委賴香伶。報系資料照。記者陳正興／攝影

民眾黨昨宣布桃園市長初選，由立委賴香伶戰勝秘書長謝立功出線。民眾黨今再公布政黨對比的民調數字，若賴香伶對上民進黨立委鄭運鵬及國民黨立委呂玉玲，在兩間民調公司加權後的數據中，鄭以支持度23.4%、23%居冠；呂以18%、16.7%位居第二；賴以16.5%、11.3%排名第三。

民眾黨委由求真及十方民調公司進行桃園市長初選。求真民調訪問日期為4月15日至18日，有效樣本1082人，訪問地區為桃園市有投票權的一般民眾，調查方法以中華電信市內號碼薄為母體清冊，抽出後的電話號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查，加權方法依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權。

根據求真民調加權前結果，支持度排序為鄭運鵬22.9%、呂玉玲19.5%、賴香伶14%，無法選出任何一人為43.5%；加權後支持度則分別為鄭23.4%、呂18%、賴16.5%，無法選出任何一人為42%。另在政黨支持度部分，加權後民進黨18.4%、國民黨16.7%、民眾黨14.4%、時代力量3.1%、台灣基進3%。

十方民調部分，加權前支持度排序為鄭運鵬21.3%、呂玉玲17.6%、賴香伶10.2%，無法選出任何一人為50.9%；加權後支持度則分別為鄭23%、呂16.7%、賴11.3%，無法選出任何一人為49.1%。另在政黨支持度部分，加權後民進黨19.7%、國民黨16.6%、民眾黨10%、時代力量3%、台灣基進2.2%。

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