花蓮+100 因應新傳播鏈玉里吉安兩地設快篩站

花蓮今天新增100例確診案例，比昨天微幅增加，居全台第7。因應新的玉里及吉安黃昏市場傳播鏈，縣府今天在兩地設快篩站，縣府下午將說明疫情狀況及篩檢結果。

這波疫情爆發至今還不到1個月，花蓮累積確診案例逼近千人，昨天新增92人，今天再增100人。新增案例除了部立花蓮醫院、縣內外婚宴群聚，新增的吉安鄉黃昏市場和玉里社區群聚引起關注。

為避免社區感染擴散，縣府今天上午在玉里鎮春日派出所後方廣場、下午2時至傍晚5時，吉安鄉黃昏市場對面的好客廣場增設快篩站，呼籲鄉親若曾參與4月12日滿周歲宴會、黃昏市場攤商等，可前往篩檢，上午已有超過200人到玉里快篩，下午在吉安鄉的篩檢站也吸引大批人潮前往。

此外，玉里藝文中心今天下午2時至晚間6時，及玉里慈濟醫院明天下午1時30分至4時，都加開疫苗接種站，每天限量500劑。縣府下午3時將舉行記者會，由縣長徐榛蔚等人說明。

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