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疫情為社區流行階段 指揮中心：即起6縣市醫院暫停探病

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新冠肺炎疫情燒不停 6縣市住宿式長照機構禁止探視

聯合報 / 記者沈能元謝承恩許政榆／台北即時報導
台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣的住宿式長照機構訪客，除例外情形暫停探視。圖／指揮中心提供
台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣的住宿式長照機構訪客，除例外情形暫停探視。圖／指揮中心提供

指揮中心今公布，因應國內新冠肺炎疫情發展，防範住宿式長照機構內傳播風險，即起台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣的住宿式長照機構訪客，除例外情形暫停探視。指揮中心表示，例外行為為住民出現嚴重身心不適症狀，如失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫住民。以及其他經機構評估有必要探視者。

指揮中心指出，除台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣以外縣市：依以下規定有條件開放探視。第一、訪客未完成新冠疫苗追加劑達14天（含）以上者，應出具探視當日新冠病毒抗原快篩（含家用抗原快篩）陰性證明。曾經確診新冠肺炎，解除隔離且距發病日未滿3個月者，可免除篩檢。

以及，一般訪客優先安排在公共區域會面；不具備活動能力無法自行下床行動或單人房室之住民，可進入住民住房探視。

前述探視應落實預約制、實聯制、詢問TOCC及限制有感染症狀者進入、每位住民每次訪客人數不可超過3人、不同住民訪客間維持社交距離、進入住房探視每住房每時段原則上僅開放1位住民接受訪客探視、全程佩戴口罩等。

指揮中心表示，將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略。請各類住宿式長照機構務必落實執行「住宿式長照機構COVID-19強化管制措施」及指揮中心公布之COVID-19相關措施指引，鼓勵機構工作人員與住民儘速接種追加劑疫苗，以提升個人及群體免疫力，鼓勵使用台灣社交距離APP，確保工作人員及住民健康安全。

應變處置。圖／指揮中心提供
應變處置。圖／指揮中心提供
台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣的住宿式長照機構訪客，除例外情形暫停探視。圖／指揮中心提供
台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣的住宿式長照機構訪客，除例外情形暫停探視。圖／指揮中心提供
部分縣市長照機構暫停探視。圖／指揮中心提供
部分縣市長照機構暫停探視。圖／指揮中心提供

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