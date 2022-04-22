華視再出包！林楚茵批「爛到底」 籲藍勿杯葛董事會改組

華視再出包，接連被發現出現台海戰爭、共軍襲台及大屯山爆發等錯誤跑馬燈訊息，公廣集團董事長陳郁秀、華視代理總經理陳雅琳也雙雙請辭。對此，擁有資深媒體經驗的立委林楚茵痛批，「真的爛到底了嗎？」她也直言，公廣集團當務之急就是解決延宕近兩年半的公視董事會改組議題，國民黨勿再惡意杯葛。

林楚茵指出，華視再出包，而且是同樣的地方，這是任何一個民營電視台都不敢相信會發生的事情，但卻真實在「公廣集團」上演。她也質疑，華視新聞台怎麼了？從新聞製作、播出到人事管理，真的「爛到底」了嗎？

林楚茵表示，公廣集團的當務之急就是解決延宕近兩年半的公視董事會改組議題，她也批評國民黨，惡意流會造成董事會卡關，公廣集團目前的董事會與經營團隊，都處於延任、暫代的荒謬狀態，難怪一直出包，而國民黨一見華視出包，立刻大動作召開記者會譴責，但明明讓公廣集團董監事一直被迫連任的始作俑者就是國民黨。

林楚茵說，國民黨的作為只是想看公廣集團好戲，根本就是政治操作，「改革公廣集團，國民黨別打假球」。此外，林楚茵也提到，現行公共電視法規定，行政院提名的董、監事必須經過立法院組成的審查委員會四分之三 以上同意，才能順利聘任，等於擁有絕對否決權的5席國民黨審查委員只要不支持，名單就過不了，董事會永遠組不成。

林楚茵強調，「公視法」不合時宜的門檻規定必須修改，不能讓惡意杯葛的行為，導致公廣集團形同看守狀況，「這樣他們怎麼能好好做事？我們又如何能期待一個完善的公廣集團？」