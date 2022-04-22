快訊

疫情為社區流行階段 指揮中心：即起6縣市醫院暫停探病

18萬人份輝瑞口服藥物Paxlovid已抵台 總計簽約70萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華視再出包！林楚茵批「爛到底」 籲藍勿杯葛董事會改組

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。圖／林楚茵國會辦公室提供
民進黨立委林楚茵。圖／林楚茵國會辦公室提供

華視再出包，接連被發現出現台海戰爭、共軍襲台及大屯山爆發等錯誤跑馬燈訊息，公廣集團董事長陳郁秀、華視代理總經理陳雅琳也雙雙請辭。對此，擁有資深媒體經驗的立委林楚茵痛批，「真的爛到底了嗎？」她也直言，公廣集團當務之急就是解決延宕近兩年半的公視董事會改組議題，國民黨勿再惡意杯葛。

林楚茵指出，華視再出包，而且是同樣的地方，這是任何一個民營電視台都不敢相信會發生的事情，但卻真實在「公廣集團」上演。她也質疑，華視新聞台怎麼了？從新聞製作、播出到人事管理，真的「爛到底」了嗎？

林楚茵表示，公廣集團的當務之急就是解決延宕近兩年半的公視董事會改組議題，她也批評國民黨，惡意流會造成董事會卡關，公廣集團目前的董事會與經營團隊，都處於延任、暫代的荒謬狀態，難怪一直出包，而國民黨一見華視出包，立刻大動作召開記者會譴責，但明明讓公廣集團董監事一直被迫連任的始作俑者就是國民黨。

林楚茵說，國民黨的作為只是想看公廣集團好戲，根本就是政治操作，「改革公廣集團，國民黨別打假球」。此外，林楚茵也提到，現行公共電視法規定，行政院提名的董、監事必須經過立法院組成的審查委員會四分之三 以上同意，才能順利聘任，等於擁有絕對否決權的5席國民黨審查委員只要不支持，名單就過不了，董事會永遠組不成。

林楚茵強調，「公視法」不合時宜的門檻規定必須修改，不能讓惡意杯葛的行為，導致公廣集團形同看守狀況，「這樣他們怎麼能好好做事？我們又如何能期待一個完善的公廣集團？」

公廣集團 國民黨 林楚茵

延伸閱讀

影／湧言會、正國會前主播合體瑜珈 疫情下拚勝選模式

華視出「共軍入侵」大包 綠委：調查應納入國安考量

林楚茵陪新北議員擬參選人黃淑君拜票 爭取初選過關

新北綠議員民調5月初登場 各派系打團體戰

相關新聞

民眾黨桃園市長民調曝 鄭運鵬奪冠 賴香伶緊追呂玉玲

民眾黨昨宣布桃園市長初選，由立委賴香伶戰勝秘書長謝立功出線。民眾黨今再公布政黨對比的民調數字，若賴香伶對上民進黨立委鄭運...

花蓮+100 因應新傳播鏈玉里吉安兩地設快篩站

花蓮今天新增100例確診案例，比昨天微幅增加，居全台第7。因應新的玉里及吉安黃昏市場傳播鏈，縣府今天在兩地設快篩站，縣府...

新冠肺炎疫情燒不停 6縣市住宿式長照機構禁止探視

指揮中心今公布，因應國內新冠肺炎疫情發展，防範住宿式長照機構內傳播風險，即起台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮...

華視再出包！林楚茵批「爛到底」 籲藍勿杯葛董事會改組

華視再出包，接連被發現出現台海戰爭、共軍襲台及大屯山爆發等錯誤跑馬燈訊息，公廣集團董事長陳郁秀、華視代理總經理陳雅琳也雙...

范雲控性騷擾假道歉真上訴 陳雪生：維護名譽

立法院前年7月臨時會審查監察院人事案時引爆推擠衝突，國民黨立委陳雪生遭民進黨立委范雲提告騷擾判賠。范雲今天控訴陳雪生假道...

居家照護卡／指揮中心要求送餐到家門 外送員自爆：群組瘋傳拒送名單

本土確診數續創新高，居家隔離及居家照護人數增加，指揮中心指揮官陳時中要求社區管委會不能禁止外送員為居隔者送餐到家門口，否則將裁處，但這項維護居隔者權益的政策，卻引起外送員大反彈，認為被推到疫情第一線。為避免染疫風險，有外送員透露，外送員會透過通訊軟體群組，互相通報哪一戶是居隔者，恐造成該戶叫外送，外送員不敢接單，形成惡性循環。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。