陳郁秀請辭 公視董事：尊重、籲盡快遴選下屆董事

華視新聞台接連出包，公廣集團董事長陳郁秀、華視代理總經理陳雅琳雙雙請辭。對此，公視董事們都說，事前並不知情，是看到華視聲明才知曉，但尊重陳郁秀請辭負責。幾名公視董事也疾呼，盡快遴選出下一屆的公視董監事，才能讓公視運作重回常軌。

公視基金會董事邱家宜說，昨天公視董事會召開時，還沒爆出華視第二次跑馬訊息誤植的消息，因此只有在董事會上討論誤植台海戰爭及共軍襲台一事，當時陳雅琳被慰留，陳郁秀也沒說要請辭。

公視董事吳瑪悧、陳順孝則說，畢竟華視接連出包受到社會大眾關注，尊重也肯定陳郁秀請辭以示負責。兩人更異口同聲認為，由於第七屆董事遲遲未遴選出來，第六屆董事任期到今年9月就要做滿6年，等於一任董事當成兩任，而看守性質的董事會為了避免越權，對重大決議相對保守，對公視營運、員工甚至公眾權益，都不是好事。

陳順孝指出，公視、華視有一半主管都是代理，雖然公視、華視一堆問題，跟總經理是不是代理沒有必然關係，但問題不斷浮現，就應該做制度性的調整，現在卻卡在董事延任狀態不具正當性，他呼籲公視董事必須儘速改選，交由新的董監事上任處理，盼文化部長李永得加快腳步。

吳瑪悧也說，希望公視董事會能趕快換屆，現任董事基於看守性質，為了尊重新一屆董事會權責，很多重大人事案不做決定，包括公視、華視總經理目前都是代理，像這次華視新聞台事件，陳雅琳身兼台長、代理總經理，又要自己出國採訪，無法兼顧管理品質，呼籲立法儘速通過公視法的修法，讓新一屆的董事趕快誕生，維護公眾權益。

不過，董事鄭自隆有不同看法。他表示，華視接續出包，顯示的是華視管理問題，長期以來管理階層的不穩定，導致內部鬆散，陳郁秀作為董事長，應該負責，但該不該請辭，則應再斟酌。

鄭自隆還說，公視法當初制定董監事審查委員同意門檻是四分之三，為了就是防止一黨獨大，有政黨平衡的精神在，他不認同文化部將同意門檻下修為三分之二。