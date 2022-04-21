影／林佳龍籲積極表態參選 蔡其昌：搞得火上來難整合

昨前台中市長林佳龍受訪提到，立法院副院長蔡其昌應更積極表態受徵召，今天蔡其昌出席活動受訪指出，他已表態數百次，若他號召動員，最後不是徵召他，「頭洗下去，怎麼收？」蔡直言，這樣搞動員會讓黨為難，別搞得火上來，未來難整合。

蔡其昌今天出席「中城再生文化協會」，探討台中舊市區的都市再生行動，媒體問他，林佳龍表態說只準備參選台北，蔡其昌是否更好發揮？蔡其昌說，當初提及林佳龍應優先獲徵召，是基於對林的尊重與禮貌，提供給選對會參考，至於林有無意願參選台中市長，他予以祝福。

對於林佳龍提到應該用類初選方式來競爭。蔡其昌坦言，不知道類初選是甚麼概念，選對會當初決定徵召，就是希望不要過度廝殺。

每一種制度各有優缺，蔡其昌分析，初選大家就熱鬧熱身，但熱身有時會擦槍走火，徵召就是避免初選可能的擦槍走火、刀刀見骨，有助於團結，但缺點是提名後需熱身。

蔡其昌說，黨中央決定徵召制度，他已表態多次，若黨徵召他，「我承擔到底、勇往直前」，並認為這樣的表態「已經很強烈」。至於是否辭職參選？他認為這是候選人個人的選戰策略，應留給候選人團隊內部思考。