助理確診立委蔡適應PCR採驗結果出爐 辦公室人員都採陰

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
助理確診立委蔡適應PCR採驗結果出爐，辦公室人員都採陰。圖／蔡適應服務處提供
助理確診立委蔡適應PCR採驗結果出爐，辦公室人員都採陰。圖／蔡適應服務處提供

立委蔡適應基隆服務處一名助理傳出確診，蔡適應緊急採驗PCR，結果今晚出爐，與早上快篩結果一樣都為陰性，蔡適應說，目前身體狀況正常，服務處同仁篩檢結果也全數呈陰性，會繼續做好自我健康監測，謝謝各界關心。

立委蔡適應基隆服務處一名助理傳出確診，包括立委在內基隆、台北國會辦公室共17人PCR或快篩採檢，立委未被列為居隔對象。這名助理有3名辦公室同仁列為密切接觸者，快篩皆為陰性，後續將進行居家隔離。

蔡適應表示，基隆服務處一名同仁昨晚身體不適，自行快篩疑為陽性，深夜至部立基隆醫院進行PCR篩檢，今天早上透過健保快易通自行查詢確診，並向衛生局通報將另外3名辦公室同仁列為密切接觸者。

基隆服務處今明兩日進行清消作業、暫停對外，25日重新開放，民眾如有服務需求可透過線上服務（FB、Line@網路傳訊）。

助理確診立委蔡適應PCR採驗結果出爐，辦公室人員都採陰。圖／蔡適應服務處提供
助理確診立委蔡適應PCR採驗結果出爐，辦公室人員都採陰。圖／蔡適應服務處提供

新冠肺炎 COVID-19 蔡適應 快篩

延伸閱讀

周玉蔻確診 林鼎超質疑：PCR結果沒出爐就上節目？

影／南投確診2位數足跡公布 累計6所國小、幼兒園停課

1警員確診曾看阿妹演唱會 台中警局太平警分局70人快篩全數陰性

基隆搶打疫苗診所不足 林右昌：已向中央申請

相關新聞

4月21日足跡整理包／桃園曝活動史有KTV、麥當勞 宜蘭確診者連3天吃薑母鴨、福隆便當

本土疫情飆升，指揮中心今（21）日公布新增本土個案2969例及境外移入89例，共3058例確診病例。新增本土個案分布21縣市，新北市1000例居冠、台北市663例次之、桃園市414例。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知...

揭與病毒共存時機 陳時中：屆時國內將有460萬人染疫

國內本土病例直逼三千例，專家表示「與疫共存」後，若染疫人口達到單日破萬，憂心壓垮醫療量能。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表...

產發、財政局司機雙雙染疫 北市府累計62人確診、478人居隔

台北市政府頻傳確診消息，繼台北市聯合醫院副總院長黃弘孟經傳確診後，北市產發局長林崇傑及財政局長陳家蓁的司機也陸續傳出確診...

全國累計1.8萬例本土確診 多達5縣市逾千例

國內新增3058例COVID-19確定病例，分別為2969例本土個案及89例境外移入，包括新北市1000例、台北市663...

桃園+414確診者足跡公布 百貨公司賣場、KTV再入列

桃園市政府今天下午公布確診者最新足跡，從4月13日到21日包括華泰名品城、台茂還有中壢知名的KTV店都有確診者足跡，環保...

4月21日疫情整理包／陳時中估「與病毒共存」460萬人將染疫 首傳員警遶境快篩陽

近期本土疫情升溫、多點爆發，各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。