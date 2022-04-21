立委蔡適應基隆服務處一名助理傳出確診，蔡適應緊急採驗PCR，結果今晚出爐，與早上快篩結果一樣都為陰性，蔡適應說，目前身體狀況正常，服務處同仁篩檢結果也全數呈陰性，會繼續做好自我健康監測，謝謝各界關心。

立委蔡適應基隆服務處一名助理傳出確診，包括立委在內基隆、台北國會辦公室共17人PCR或快篩採檢，立委未被列為居隔對象。這名助理有3名辦公室同仁列為密切接觸者，快篩皆為陰性，後續將進行居家隔離。

蔡適應表示，基隆服務處一名同仁昨晚身體不適，自行快篩疑為陽性，深夜至部立基隆醫院進行PCR篩檢，今天早上透過健保快易通自行查詢確診，並向衛生局通報將另外3名辦公室同仁列為密切接觸者。

基隆服務處今明兩日進行清消作業、暫停對外，25日重新開放，民眾如有服務需求可透過線上服務（FB、Line@網路傳訊）。 助理確診立委蔡適應PCR採驗結果出爐，辦公室人員都採陰。圖／蔡適應服務處提供

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