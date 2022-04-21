謝長廷談台海：如台灣防衛失敗 意味民主陣營失敗

駐日代表謝長廷表示，台灣位列第一島鏈，如遭受武力攻擊，美日同遭威脅，尤其日本更是面臨「存立危機狀態」；如台灣防衛失敗，也意味民主陣營的失敗。

謝長廷在臉書發文指出，今天日本戰略研究論壇JFSS以「台灣海峽危機與日本的安全保障」為題目舉辦演講討論會，他與日本前首相安倍晉三受邀主講。

謝長廷寫道，到底「今日烏克蘭，明日台灣」是不是會屬實？他指出其中有相似處，例如都面對強權，對方都擁有核子武器，軍事力量有差距等；但也有很多不同的地方，包括台灣位列第一島鏈，如遭受武力攻擊，美日同遭威脅，尤其日本更是面臨「存立危機狀態」，美國有台灣關係法，要介入有法律依據。

謝長廷說，安倍最近演講都強調國際局勢已經變化，美國對台灣防衛的意思應該明確表示，改變目前曖昧的政策，以免增加不安與誤判，並點出台灣不是聯合國會員，中國主張台灣是內政問題，所以跟烏克蘭相比，爭取國際支持又有不一樣的阻力。

而謝長廷在演講中指出，民主國家最重要是建立不准以武力改變現狀的規範，不管在什麼區域，什麼時候都一樣，再小的武力威脅也要團結對應制裁，這樣台灣受攻擊就能適用；還有就是加強結盟，中、俄、北韓都有核子武器，而且互相支援，他們一旦結盟，沒有任何國家可以單獨對抗，可見民主陣營的結盟團結非常重要。

至於中國把攻擊台灣當做內政的問題，謝長廷説明，是來自對台灣歷史及聯合國第2758號決議文的曲解，過去很多民主國家為避免刺激中國，不願面對討論，以致積非成是；現在大家關心台灣安全，應該就此相關議題多做國際學術討論，讓更多人知道台灣的歷史和地位，增加台灣存在發展的正當性。

最後，謝長廷說，台灣站在抵抗強權的民主第一線，不會主動挑釁，但也不會向武力屈服；如台灣防衛失敗，那也意味民主陣營的失敗，民主歷史的倒退，如同烏克蘭總統澤倫斯基說的：「那是全世界的國家都應該憂慮的」。