中市議員周永鴻PCR陰性 衛生局：相關人員解列管

媒體人周玉蔻在臉書貼文自爆：今天凌晨接獲簡訊通知為「陽性」。台中市議員周永鴻19日參加電視政論節目，與周玉蔻等人共幾個小時，他主動打電話給衛生局，遭匡列隔離，目前住防疫旅館。衛生局長曾梓展表示，議員早上快篩及PCR都呈陰性，相關人員可解除列管。

媒體指周玉蔻曾一一打電話通知近期曾有接觸者。周永鴻則表示，他今天上午到議會後，才看到新聞報導周玉蔻確診，馬上主動與曾梓展連絡如何處置，接著在會研究室快篩、安排到醫院PCR，到下午得知結果都是陰性。

國民黨議員張廖乃綸曾與周永鴻同搭電梯，一度擔心被匡列，因家中有兩名小孩，著實忐忑。聽到周永鴻PCR陰性，張廖乃綸表示，很多個案都是陰轉陽，心中還是不安，近日也會自主監測，保障家人與接觸者安全。

曾梓展在防疫會議中指出，周永鴻目前PCR是陰性，與周有接觸者，均可解除列管。