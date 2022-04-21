室友確診自己卻不用居隔？北市：可致電關懷中心

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊表示，民眾若對自己是否要居家隔離有疑慮，可致電區級關懷中心。圖/截自柯文哲YouTube
台北市副市長黃珊珊表示，民眾若對自己是否要居家隔離有疑慮，可致電區級關懷中心。圖/截自柯文哲YouTube

國內本土疫情升溫，有民眾反映，一起租房、共用衛浴的室友確診，但自己卻被告知因「非家人」所以不用居家隔離，擔憂自己陰轉陽，也不清楚到底要不要上班，台北市副市長黃珊珊表示，希望市民能自主管理、主動通報，有疑慮都可致電區級關懷中心，會通知疫調人員再次疫調，有必要就居家隔離。

民眾投訴，自己住在一廳三房一衛的公寓，結果室友前天確診，經衛生局疫調後，認定只有該確診室友需居家隔離，另2名室友（包含他自己）都不用，理由竟是「非家人」。

該民眾質疑，明明都是用同一衛浴、相同公共空間，台北市長柯文哲昨也說只要親密接觸，就要主動通報，但因沒有居家隔離通知書關係，擔心自己陰轉陽，也煩惱到底是否要上班。

黃珊珊今下午在防疫記者會上說明，疫調人員第一時間會先問確診者本人，確診者可能認為與室友近期沒有直接接觸，所以疫調人員就會認定同住的2室友並非密切接觸者。

黃珊珊說，民眾若發生類似的情況，有接觸到確診者卻沒被匡列居家隔離而有疑慮，可致電通報區級關懷中心。

黃珊珊表示，就像市長柯文哲所說，以後居家隔離無法匡列這麼多人，希望大家自主管理、主動通報，甚至「以篩代隔」，有發生上述類似狀況就致電關懷中心，會通知疫調人員再次疫調，有必要就居家隔離。

居家隔離 室友 黃珊珊

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