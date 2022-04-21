聽新聞
test
0:00 / 0:00
WHA下月登場 外交部展開推案全力爭取以觀察員身分與會
第75屆「世界衛生大會」（WHA）訂於5月22日至28日舉行，目前我方尚未收到邀請函；外交部今表示，將與衛福部全力爭取受邀以觀察員身分與會，並已展開相關工作。
外交部發言人歐江安今指出，將持續與友邦及理念相近國家密切溝通協調，以凝聚最大的國際共識和支持，穩健積極推案；至於今年具體的推案方式，基於與各國的互信與默契，相關細節目前不便對外公布，將在適當時機向外界說明。
世界醫師會（WMA）19日發函給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求WHO給予台灣觀察員身分參與世界衛生大會。
歐江安說，對於WMA的鼎力支持，我方表達誠摯感謝，外交部也感謝相關民間團體群策群力，共同推動參與世界衛生大會。
歐江安指出，新冠肺炎疫情凸顯台灣參與「世界衛生組織」（WHO）的必要性與急迫性，今年以來，我方的訴求已獲得許多國家公開支持；外交部將持續與衛福部合作，善用目前累積的動能與友我聲量，爭取常態性參與WHO的相關活動與機制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言