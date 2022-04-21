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WHA下月登場 外交部展開推案全力爭取以觀察員身分與會

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。記者張加／攝影
外交部發言人歐江安。記者張加／攝影

第75屆「世界衛生大會」（WHA）訂於5月22日至28日舉行，目前我方尚未收到邀請函；外交部今表示，將與衛福部全力爭取受邀以觀察員身分與會，並已展開相關工作。

外交部發言人歐江安今指出，將持續與友邦及理念相近國家密切溝通協調，以凝聚最大的國際共識和支持，穩健積極推案；至於今年具體的推案方式，基於與各國的互信與默契，相關細節目前不便對外公布，將在適當時機向外界說明。

世界醫師會（WMA）19日發函給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求WHO給予台灣觀察員身分參與世界衛生大會。

歐江安說，對於WMA的鼎力支持，我方表達誠摯感謝，外交部也感謝相關民間團體群策群力，共同推動參與世界衛生大會。

歐江安指出，新冠肺炎疫情凸顯台灣參與「世界衛生組織」（WHO）的必要性與急迫性，今年以來，我方的訴求已獲得許多國家公開支持；外交部將持續與衛福部合作，善用目前累積的動能與友我聲量，爭取常態性參與WHO的相關活動與機制。

外交部 WHA

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