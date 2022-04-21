縣市議員財產申報須上網公開 行政院會今天通過

議員財產申報資料不用上網公告，長年以來民眾難以落實監督。行政院今天通過法務部「公職人員財產申報法」第6條、第20條修正草案，增列直轄縣市議員、縣市議員財產應公告；至於上網公告時間，必須上網公告至喪失原申報身分後一年。

「公職人員財產申報法」15年未翻修，包括議員財產申報不透明、村里長免申報、數位資產如何申報等三大漏洞，皆引發朝野立委關注。其中，針對議員財產申報應朝向更公開透明方向修法，是較有共識項目，行政院日前邀集監察院及相關部會代表召開有關「公職人員財產申報法」的修法審查，會中達成共識應上網公開。

行政院會今天討論並通過此案。法務部表示，基於政府透明化及預防貪腐之考量，公職人員財產申報法課予特定申報人公開財產資料之義務，使民眾瞭解公職人員之財產狀況，增加對政府施政及公職人員清廉操守之信賴，因此修正草案報政院審查今天通過，將送立院審議。

法務部表示，現行法規規定總統、副總統、五院院長、政務人員、直轄市長、縣（市）長及立法委員之財產申報資料應予公告，至於直轄市議員及縣（市）議員則無須公告。為達成公職人員財產公開透明之立法目的，增列直轄市議員及縣（市）議員財產申報資料公告；公告時間修正增列應上網公告至其喪失原申報身分後1年。

此外，現行公職候選人申報資料由各級選委會收受申報10日內上網公告，由於候選人申報時間不一、上網公告日有歧異，且總統、副總統及縣市級以上公職候選人於申請候選人登記時，雖需申報財產，但若候選人資格審定不符，也無公告財產之必要。

為此，這次修法也修正為應於審定候選人名單之日上網公告，同時應於審定候選人名單之日，將財產申報資料予以審核彙整列冊工人查閱。