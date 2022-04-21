立法院遷建至中正紀念堂？蔣萬安：應徵詢多數民眾意見

立法院長游錫堃力推立法院遷建，中正紀念堂再被列為評估地點之一。國民黨立委蔣萬安上午表示，任何方案大家都可以好好理性溝通、討論，且除立法院與台北市政府討論，也應該徵詢大部分民眾意見，找到最適合的地方。

蔣萬安說，國會遷址是非常嚴肅課題，牽涉非常多層面，要從對國家長遠發展、規畫，國會未來運作的順暢，以及行政效能的維持等這幾個面向來討論。

游錫堃上午受訪則表示，中正紀念堂25公頃，把堂體保留下來還是夠大，園區又有有國家音樂廳、國家劇院，對面還是國家圖書館，確實是思考的地點之一。

不過游錫堃說，台北市長柯文哲推薦首選前空軍總部，前面有仁愛路，馬路很大；第二個則是總統府後方拖吊場與後備司令部土地，也是很好的地方，並沒有特別建議中正紀念堂。

游錫堃表示，過去幾次遷建案推動時，空總與華山藝文特區曾是鎖定地點，但後者因為現在有文化團體與設施進駐，愈來愈難；而空總也是柯文哲推薦的地點，代表有可行性，但不管怎麼樣，最後都要經立法院會通過決議。

游錫堃也提到，下周四將拜訪新北市長侯友宜，討論立法院遷建土城看守所等地點可能性。