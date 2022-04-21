華視誤報共軍襲台 藍委：若是中天已遭NCC停播、撤照

華視新聞昨天以跑馬燈形式，誤報共軍襲台，引發爭議。國民黨立委李貴敏上午批評，國家通訊傳播委員會（NCC）不惜背上打壓、箝制新聞與言論自由罵名，也要把中天新聞台撤照關台，現在卻對華視離譜管理亂象視而不見、護航到底。

李貴敏批評，華視前總經理剛因威脅國民黨團預算提案、內部管理不當，遭撤換下台，NCC也未本於監管職責提出任何規範，要求華視反省改正，如今冰凍三尺非一日之寒，也難怪華視這一次又踩紅線，缺失也跟著不斷升級。

李貴敏質疑，台灣難道真已沒有是非，顏色對了什麼都可以？這次重大疏失華視高層不用負責？無所作為的NCC不用道歉謝罪？一般電視台無心報導錯誤已遭NCC重罰，更別提要是今天犯如此荒唐大錯的若還是中天，只怕已遭停播、撤照。

國民黨立委蔣萬安也說，媒體是訊息的傳遞者，應該要非常謹慎，昨天情形已造成民眾恐慌，華視應徹底檢討找出錯誤環節，給國人清楚的交代。