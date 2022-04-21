快訊

輔大校長江漢聲PCR陽性 國內首例大學校長染疫

周玉蔻驚傳染疫 過去3天上節目政治人物「一拖拉庫」

民進黨推國務機要費除罪 蔣萬安：視多數暴力理所當然

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
在民進黨立委人數優勢下，立法院財政委員會今天審查通過攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之一修正草案。國民黨立委蔣萬安上午受訪時批評，民進黨還是執意要強渡關山，也只是再次凸顯他們將多數暴力視為理所當然。記者周志豪／攝影
在民進黨立委人數優勢下，立法院財政委員會今天審查通過攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之一修正草案。國民黨立委蔣萬安上午受訪時批評，民進黨還是執意要強渡關山，也只是再次凸顯他們將多數暴力視為理所當然。記者周志豪／攝影

民進黨立委人數優勢下，立法院財政委員會今天審查通過攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之一修正草案。國民黨立委蔣萬安上午受訪時批評，民進黨還是執意要強渡關山，也只是再次凸顯他們將多數暴力視為理所當然。

蔣萬安說，國家的法律應該絕對的超然公正，要能維持公平正義，不應該因人設事。

立法院國民黨總召曾銘宗質疑，前總統陳水扁在國務機要費案中有問題的金流有一億多元，但民進黨團卻堅持在當前本土新冠肺炎疫情再起這個時間點，要所有立委群聚在一起，只為扁一個人修爭議法案，這樣合適嗎？國民黨團強力譴責。

曾銘宗批評，民進黨一心一意要讓陳水扁國務機要費除罪化，不惜讓立法院群聚、關門風險，胡作非為。

民進黨 國務機要費 蔣萬安 曾銘宗 陳水扁

延伸閱讀

影／中和兩歲童染疫離世 蔣萬安呼籲訂定兒童就醫指引

勤跑港湖各里？蔣萬安：需求在那 服務就到那

陳時中喊自主應變 蔣萬安：政府責任是解決問題

綠參選人和陳時中掛看板 蔣萬安：影響防疫不會被接受

相關新聞

「阿扁給的錢在這！」 國民黨撒錢雨諷綠委「誰沒拿？」

立法院財政委員會今天審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，國民黨認為是要替前總統陳水扁解套、因人設事，朝野爆發激烈衝突。...

民進黨人數優勢輾壓！國務機要費除罪化草案送出委員會

立法院財政委員會今天審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，朝野爆發激烈衝突，民進黨團以人數優勢表決，將草案送出委員會，並...

民進黨推國務機要費除罪 蔣萬安：視多數暴力理所當然

在民進黨立委人數優勢下，立法院財政委員會今天審查通過攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之一修正草案。國民黨立委蔣萬安上...

影／藍綠「女戰神」為搶主席台爆衝突 站立技打到地面戰

立法院財政委員會今天審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，國民黨團質疑是要替前總統陳水扁解套，藍、綠立委為了搶佔主席台，...

【重磅快評】華視之亂 「國母」陳郁秀不動如山？

1973年10月31日，台視播放「總統蔣公八秩晉七華誕祝賀節目」，副控室誤放「楊麗花歌仔戲」台詞「大哥，不好了！西涼兵來...

柯文哲的公開喊話 讓空總歷年發展大夢全淪泡沫

立法院遷建評估案起跑，曾被兩度相中的空軍總部舊址又成熱門選項，台北市長柯文哲還首度表態此處很適合成為立法院新址。柯文哲的表態，凸顯空總近年從中央到民間討論的風風雨雨其實都是鏡花水月，空總產權雖在中央，但若沒掌握都市計畫變更大權的地方首長點頭，要變成什麼都是空談。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。