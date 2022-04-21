民進黨推國務機要費除罪 蔣萬安：視多數暴力理所當然

在民進黨立委人數優勢下，立法院財政委員會今天審查通過攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之一修正草案。國民黨立委蔣萬安上午受訪時批評，民進黨還是執意要強渡關山，也只是再次凸顯他們將多數暴力視為理所當然。

蔣萬安說，國家的法律應該絕對的超然公正，要能維持公平正義，不應該因人設事。

立法院國民黨總召曾銘宗質疑，前總統陳水扁在國務機要費案中有問題的金流有一億多元，但民進黨團卻堅持在當前本土新冠肺炎疫情再起這個時間點，要所有立委群聚在一起，只為扁一個人修爭議法案，這樣合適嗎？國民黨團強力譴責。

曾銘宗批評，民進黨一心一意要讓陳水扁國務機要費除罪化，不惜讓立法院群聚、關門風險，胡作非為。