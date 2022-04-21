影／藍綠「女戰神」為搶主席台爆衝突 站立技打到地面戰

立法院財政委員會今天審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，國民黨團質疑是要替前總統陳水扁解套，藍、綠立委為了搶佔主席台，爆發激烈衝突，委員會開始後，國民黨立委陳玉珍數度上前要奪下財委會召委沈發惠的麥克風，阻止議事進行，但遭遇民進黨立委王美惠強力反擊，雙方一路纏鬥，從站立技打到地面戰，毫不相讓。

民進黨團成員從昨晚8點開始輪班，守住大門，國民黨團成員約上午5時許陸續「進駐」，爆發首波攻防。上午6點半，會議室門一開，朝野立委衝向主席台，民進黨團搶得主席台位置，財委會民進黨籍召委沈發惠守著麥克風，陳玉珍則試圖爬上主席台「搶灘」，但被王美惠等人架走。

9點開會時間一到，沈發惠拿起麥克風宣布委員會開始，陳玉珍再度發起攻勢，伺機從舞台上、主席台側鑽入，想要奪下沈發惠麥克風，不過王美惠整場緊盯陳玉珍動向，每當陳玉珍有動作，王美惠就立刻上前「鎖定」，雙方一路互相拽拉，過程中陳玉珍更一度跌坐地面，從站立技（格鬥術語指站著打）打到地面戰；另一邊民進黨立委蔡易餘也與國民黨團總召曾銘宗上演衝突，雙方為了爭奪議事資料，互相拉扯推擠，毫不相讓。