【重磅快評】華視之亂 「國母」陳郁秀不動如山？

1973年10月31日，台視播放「總統蔣公八秩晉七華誕祝賀節目」，副控室誤放「楊麗花歌仔戲」台詞「大哥，不好了！西涼兵來了！」這段經典字幕竟打在「蔣公」畫面上，15分鐘後，大批憲兵與員警衝進台視，技術指導被帶去警備總部。

將近50年前的「烏龍新聞史」，華視昨天竟複製貼上，晨間獨家跑馬「新北市遭共軍導彈擊中」、「新北市泰山發生規模七、深度十公里的地震」，調查局也火速約談華視導播與字幕人員到案。

如有雷同，純屬巧合，差別只是台視當年是「西涼兵」，華視如今進化為「共軍」，情節之莞爾，令人哭笑不得。

華視屬於公廣集團，公視今天下午要召開董事會，社會高度關注，華視犯了如此低級錯誤，公廣集團董事長陳郁秀要如何處理華視董事長陳郁秀？

華視是董事長制，出事不是只有總經理要扛。陳郁秀上任華視董事長後，前後換過三位總經理郭建宏、莊豐嘉、陳雅琳，但陳郁秀既是公廣董座、亦是華視董座，一人身兼二職，號稱「國母」的陳郁秀，每次出事檢討總是擦肩而過，常保「一臂之遙」，董事長不動如山。

陳郁秀法定任期3年，到今年9月25日將違法延任做滿6年，華視卻從人事爭議到內控機制接連出包，燒的都是納稅人的公帑，已經不是懲處少數幾人就可根治，無限期延任的公廣董監事僵局更要及早處理，加上法律、他律、自律對症下藥。

首先，華視誤報共軍襲台，不只涉及「廣播電視法」第21條妨礙公共秩序等規範；「社會秩序維護法」第63條和「災害防治法」第41條也禁止散布謠言、散播災害等不實訊息。更嚴重的是，「國家安全法」第5-1條規定，意圖危害國家安全或社會安定，即使因「過失」而違法者，也可處1年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

此外，NCC（國家傳播通訊委員會）昨天至少已收到7位民眾檢舉案，不只是NCC、調查局資安工作站要釐清，警政署、文化部、新北市政府恐怕也要調查錯假訊息，由於茲事體大，第三方公正單位應介入監督，慎防再犯。

最重要的是自律，廣電媒體被要求擬定編採公約、設立新聞評議委員會，華視看來形同具文；編輯台撰寫跑馬內容，要經過主控或副控的編審專業守門，一來更新重大訊息、二來預防錯誤，不該出現一人把關或預發烏龍，華視毫無「防呆機制」，專業性蕩然無存。華視搶進黃金52台，只是讓更多人看到笑話。

公廣集團號稱媒體良知，如果不是獨家錯誤太離譜，不知將造成多大恐慌？有人說，「最能看出時代變化的就是媒體」，但這句話似乎不適用「老三台」，戒嚴時期台視的錯誤，網路時代的華視一樣照犯，現在不會再「被帶走」，只會「被笑死」。

老三台影響力逐漸式微，華視卻連最根本的公信力都被質疑，50年建立的基業，可能一朝就崩壞。外界處方都是良藥苦口，華視要重生，必須靠自己大破大立。