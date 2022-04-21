「阿扁給的錢在這！」 國民黨撒錢雨諷綠委「誰沒拿？」

立法院財政委員會今天審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，國民黨認為是要替前總統陳水扁解套、因人設事，朝野爆發激烈衝突。過程中，國民黨團撒出印有「阿扁給的錢」及「SOGO禮券」的假鈔，諷刺綠委「誰沒拿阿扁的錢？」不過最後，民進黨團仍以人數優勢表決，將草案送出委員會，交由朝野協商，並宣布散會。

國民黨團總召曾銘宗在現場帶頭撒起「錢雨」，高喊「誰拿了阿扁的錢講清楚！」並質疑民進黨立委用粗暴的方式幫陳水扁一人解套，國民黨立委萬美玲也痛批，「幫阿扁開脫，有比防疫重要嗎？民進黨團為了阿扁一個人，棄台灣不顧」。

國民黨立委賴士葆說，民進黨強勢將草案送出委員會，剝奪立委質詢職權，並質疑民進黨團現在做此事，一是為了陳水扁貪污解套，二是為了陳時中參選而轉移焦點，「把國家利益棄於不顧」。國民黨立委陳玉珍表示，現在最重要是要紓困、防疫，民進黨卻只在乎阿扁除罪化，其他民生經濟法案都不顧。