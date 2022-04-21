聽新聞
test
0:00 / 0:00
「阿扁給的錢在這！」 國民黨撒錢雨諷綠委「誰沒拿？」
立法院財政委員會今天審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，國民黨認為是要替前總統陳水扁解套、因人設事，朝野爆發激烈衝突。過程中，國民黨團撒出印有「阿扁給的錢」及「SOGO禮券」的假鈔，諷刺綠委「誰沒拿阿扁的錢？」不過最後，民進黨團仍以人數優勢表決，將草案送出委員會，交由朝野協商，並宣布散會。
國民黨團總召曾銘宗在現場帶頭撒起「錢雨」，高喊「誰拿了阿扁的錢講清楚！」並質疑民進黨立委用粗暴的方式幫陳水扁一人解套，國民黨立委萬美玲也痛批，「幫阿扁開脫，有比防疫重要嗎？民進黨團為了阿扁一個人，棄台灣不顧」。
國民黨立委賴士葆說，民進黨強勢將草案送出委員會，剝奪立委質詢職權，並質疑民進黨團現在做此事，一是為了陳水扁貪污解套，二是為了陳時中參選而轉移焦點，「把國家利益棄於不顧」。國民黨立委陳玉珍表示，現在最重要是要紓困、防疫，民進黨卻只在乎阿扁除罪化，其他民生經濟法案都不顧。
另外，現場有個有趣插曲，曾銘宗在撒錢時，一旁的民進黨團幹事長鄭運鵬酸「要撒就撒真鈔、丟黨產，丟什麼假鈔？」曾銘宗則回應，「真錢就留給你選桃園市長」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言