民進黨人數優勢輾壓！國務機要費除罪化草案送出委員會

立法院遷建評估案起跑，曾被兩度相中的空軍總部舊址又成熱門選項，台北市長柯文哲還首度表態此處很適合成為立法院新址。柯文哲的表態，凸顯空總近年從中央到民間討論的風風雨雨其實都是鏡花水月，空總產權雖在中央，但若沒掌握都市計畫變更大權的地方首長點頭，要變成什麼都是空談。

2022-04-21 10:10