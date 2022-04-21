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民進黨人數優勢輾壓！國務機要費除罪化草案送出委員會

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨團佔得主席台，在混亂中表決通過。記者李承穎／攝影
民進黨團佔得主席台，在混亂中表決通過。記者李承穎／攝影

立法院財政委員會今天審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，朝野爆發激烈衝突，民進黨團以人數優勢表決，將草案送出委員會，並交由朝野協商，並宣布散會。

今天上午9點會議開始前，民進黨團與國民黨團已在主席台上，民進黨團先佔得主席台，守住主席台麥克風，「金門女戰神」國民黨立委陳玉珍試圖爬上主席台，被民進黨立委王美惠等人架走。

國民黨團不斷高喊「疫情嚴重，沒有更重要法案嗎？只在乎陳水扁貪汙除罪化」、「柯建銘排案居心不良，就為阿扁脫罪」，並狂灑印有「給阿扁的錢」假玩具鈔。

一片混亂中，國民黨團總召曾銘宗提出散會動議，財政委員會民進黨召委沈發惠宣布表決，民進黨團以人數優勢反對動議，民進黨立委郭國文等人提議進行逐條審查、停止討論送院會處理等，又陸續以人數優勢表決通過，沈發惠宣告「本案審查完竣，送交院會處理，需交由黨團協商。」並宣布散會。

民進黨團佔得主席台，在混亂中表決通過。記者李承穎／攝影
民進黨團佔得主席台，在混亂中表決通過。記者李承穎／攝影
「金門女戰神」國民黨立委陳玉珍試圖爬上主席台，被民進黨立委王美惠等人架走。記者李承穎／攝影
「金門女戰神」國民黨立委陳玉珍試圖爬上主席台，被民進黨立委王美惠等人架走。記者李承穎／攝影
民進黨團佔得主席台，在混亂中表決通過。記者李承穎／攝影
民進黨團佔得主席台，在混亂中表決通過。記者李承穎／攝影

民進黨 國民黨 沈發惠 國務機要費

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