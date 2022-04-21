聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／朝野爆衝突 藍嗆：為阿扁脫罪不顧防疫
立法院財政委員會今天審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，民進黨圖漏夜輪班守住委員會門外，國民黨團揚言強烈抗爭，今天一早朝野立委就擠在會議室門前，上午6點半會議室門一開，雙方衝向主席台，民進黨團率先佔得，藍綠仍爆發激烈推擠，僵持不下。
民進黨團成員從昨晚8點開始輪班，守住大門，國民黨團成員約上午5時許陸續「進駐」，爆發首波攻防，國民黨高喊「財政委員會沒有更重要法案嗎？為了陳水扁脫罪，不顧防疫！」，民進黨團則回嗆「好好討論，不要再推擠了好嗎？」
上午6點半，會議室門一開，在門前的民進黨立委洪申翰率先衝入，朝野立委衝向主席台，民進黨團搶得主席台位置，財委會民進黨籍召委沈發惠守著麥克風，國民黨團也試圖搶回，國民黨立委陳玉珍一度要趴在主席台上，雙方預計會僵持到9點開會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言