影／朝野爆衝突 藍嗆：為阿扁脫罪不顧防疫

立法院財政委員會今天審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，民進黨圖漏夜輪班守住委員會門外，國民黨團揚言強烈抗爭，今天一早朝野立委就擠在會議室門前，上午6點半會議室門一開，雙方衝向主席台，民進黨團率先佔得，藍綠仍爆發激烈推擠，僵持不下。

民進黨團成員從昨晚8點開始輪班，守住大門，國民黨團成員約上午5時許陸續「進駐」，爆發首波攻防，國民黨高喊「財政委員會沒有更重要法案嗎？為了陳水扁脫罪，不顧防疫！」，民進黨團則回嗆「好好討論，不要再推擠了好嗎？」