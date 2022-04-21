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影／國務機要費排議程 國、民兩黨立委爆推擠

攝影中心 / 記者陳正興李承穎／台北即時報導
立法院財委會一開門，藍綠立委相互推擠，跌倒在地。記者陳正興／攝影
立法院財委會一開門，藍綠立委相互推擠，跌倒在地。記者陳正興／攝影

立法院財政委員會上午將續審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，為確保議事能順利進行，民進黨立法院黨團成員昨晚8時，在立法院財政委員會大門前排隊守夜。

國民黨立委今早陸續出現，雙方立委為了排隊問題，相互推擠。

上午6點半，會議室門一開，在門前的民進黨立委洪申翰率先衝入，朝野立委衝向主席台，民進黨團搶得主席台位置，財委會民進黨籍召委沈發惠守著麥克風，國民黨團也試圖搶回，國民黨立委陳玉珍一度要趴在主席台上，雙方預計會僵持到9點開會

【中央社／台北21日電】

立法院財政委員會今天將續審攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案；民進黨團成員提前一晚排隊，今早進入會議室後成功搶佔主席台，朝野雖有推擠，但目前無重大衝突。

國務機要費案纏訟逾15年，前總統陳水扁日前曾召開記者會，公布國務機要費金流，並強調自己「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。對此，外界也掀起國務機要費是否除罪化的討論。

立法院財政委員會曾在去年排審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，但當時因國民黨立委質疑這是替陳水扁涉及貪污案脫罪，而杯葛議事，最後決定擇期再審。

立法院財政委員會21日將繼續進行審查，外界預料朝野將再度展開攻防大戰。

民進黨立法院黨團成員大約在昨天晚間8時起，在立法院財政委員會大門前排隊守夜，希望在今天上午6時30分財委會開門後，能率先進入，成功搶下主席台，讓議事順利進行。

今天上午5時左右，國民黨立法院黨團成員陸續抵達財委會大門口，而在上午6時左右，國民黨、民進黨立委發生推擠與爭執，國民黨立委質疑現在疫情嚴峻，為何要在這個時間排審此爭議法案等。

財委會開門後，民進黨、國民黨立委一擁而上，奮力衝向主席台，民進黨立委王美惠、國民黨立委陳玉珍等人甚至還摔倒在地，而今天的會議主席、財政委員會召集委員、民進黨立委沈發惠成功搶佔主席台，並用雙手抱住主席台麥克風，避免位子遭國民黨立委搶走。

截至上午7時，民進黨、國民黨立委還在主席台周圍，並未散去，而財委會將於上午9時開會審查會計法第99條之1條文修正草案。

國民黨立委與民進黨立院黨團總召柯建銘（左一）抱怨，防疫距離不夠。記者陳正興／攝影
國民黨立委與民進黨立院黨團總召柯建銘（左一）抱怨，防疫距離不夠。記者陳正興／攝影
國民黨立委與民進黨立委為了排隊問題，爆發推擠。記者陳正興／攝影
國民黨立委與民進黨立委為了排隊問題，爆發推擠。記者陳正興／攝影

立法院財政委員會今天將審理國務機要費除罪化，藍綠兩黨對此議題沒有共識，一早兩黨立委在門口數波推擠衝突，一群人強佔主席台。記者許正宏／攝影
立法院財政委員會今天將審理國務機要費除罪化，藍綠兩黨對此議題沒有共識，一早兩黨立委在門口數波推擠衝突，一群人強佔主席台。記者許正宏／攝影

立法院財政委員會今天將審理國務機要費除罪化，藍綠兩黨對此議題沒有共識，一早兩黨立委在門口數波推擠衝突，一群人強佔主席台。記者許正宏／攝影
立法院財政委員會今天將審理國務機要費除罪化，藍綠兩黨對此議題沒有共識，一早兩黨立委在門口數波推擠衝突，一群人強佔主席台。記者許正宏／攝影

立法院財政委員會今天將審理國務機要費除罪化，藍綠兩黨對此議題沒有共識，一早兩黨立委在門口數波推擠衝突，一群人強佔主席台。記者許正宏／攝影
立法院財政委員會今天將審理國務機要費除罪化，藍綠兩黨對此議題沒有共識，一早兩黨立委在門口數波推擠衝突，一群人強佔主席台。記者許正宏／攝影

立法院財政委員會今天將審理國務機要費除罪化，藍綠兩黨對此議題沒有共識，一早兩黨立委在門口數波推擠衝突，一群人強佔主席台。記者許正宏／攝影
立法院財政委員會今天將審理國務機要費除罪化，藍綠兩黨對此議題沒有共識，一早兩黨立委在門口數波推擠衝突，一群人強佔主席台。記者許正宏／攝影

立法院財政委員會今天將審理國務機要費除罪化，藍綠兩黨對此議題沒有共識，一早兩黨立委在門口數波推擠衝突，一群人強佔主席台。記者許正宏／攝影
立法院財政委員會今天將審理國務機要費除罪化，藍綠兩黨對此議題沒有共識，一早兩黨立委在門口數波推擠衝突，一群人強佔主席台。記者許正宏／攝影

立法院財政委員會今天將審理國務機要費除罪化，藍綠兩黨對此議題沒有共識，一早兩黨立委在門口數波推擠衝突，一群人強佔主席台。記者許正宏／攝影
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立法院財政委員會今天將審理國務機要費除罪化，藍綠兩黨對此議題沒有共識，一早兩黨立委在門口數波推擠衝突，一群人強佔主席台。記者許正宏／攝影
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立法院 民進黨 國務機要費

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