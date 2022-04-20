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立院明審國務機要費除罪 綠漏夜輪班藍揚言強力杯葛

聯合報 / 記者李承穎鄭媁／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘，帶領黨團成員今晚8點在財政委員會外漏夜輪班。圖／取自民進黨立委郭國文臉書
民進黨團總召柯建銘，帶領黨團成員今晚8點在財政委員會外漏夜輪班。圖／取自民進黨立委郭國文臉書

立法院財政委員會明天審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，民進黨立法院黨團力拚草案出委員會，明天上午六點甲級動員，今天晚間8點已派出黨團成員漏夜輪班守在委員會門前，國民黨團也發出甲動通知，揚言「強力杯葛，強力抗爭」。由於會議室開門時間為早上六點半，預期藍綠在門前將有一波肢體衝突。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，國務機要費和特別費，無論是預算科目、金額、法律屬性都完全不同，這也是十五年前未將其除罪化的原因，歷年來國務機要費出問題的只有扁一人，還是經過檢調認定有罪的，民進黨若要挾人數優勢強行通過修法，是嚴重干預司法，呼籲民進黨不要忽視民意反噬。

民進黨團總召柯建銘帶領黨團成員，今晚8點在委員會外漏夜輪班。財政委員會民進黨籍立委郭國文在臉書指出，時隔一年，希望這次會計法修法順利過關，這次我們有備而來，從今晚開始輪班守財政委員會，「該是時候好好面對國務機要費問題，希望國民黨能冷靜審查。」

柯建銘說，絕對禁得起歷史檢視，希望有理性討論空間，大家好好面對，順利出委員會，再到院會討論。「國民黨不要挑戰我們決心」，若要強力抗爭，會見招拆招， 難道國民黨要拋頭顱灑熱血嗎？國民黨不要再用程序杯葛，大家依法論法，且從道理、邏輯上都該除罪化，絕對禁得起歷史的檢視。

柯建銘說，國務機要費就是特別費，不能獨有前總統陳水扁沒解套，今天中華馬祖鄉親協會理事長林金官，特別拿「國務機要費是特別費之鐵證」著作給他，內容提到特別費是國務機要費衍伸出來的，「豈有小孩無罪，母親有罪的道理？」

立法院財政委員會明天審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，民進黨立法院黨團力拚出委員會，明天上午六點甲級動員，晚上更在黨團總召柯建銘（左二）率領下，提早夜宿立法院會議室門口，以防國民黨團杯葛。記者胡經周／攝影
立法院財政委員會明天審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，民進黨立法院黨團力拚出委員會，明天上午六點甲級動員，晚上更在黨團總召柯建銘（左二）率領下，提早夜宿立法院會議室門口，以防國民黨團杯葛。記者胡經周／攝影
立法院財政委員會明天審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，民進黨立法院黨團力拚出委員會，明天上午六點甲級動員，晚上更在黨團總召柯建銘（左二）率領下，提早夜宿立法院會議室門口，以防國民黨團杯葛。記者胡經周／攝影
立法院財政委員會明天審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，民進黨立法院黨團力拚出委員會，明天上午六點甲級動員，晚上更在黨團總召柯建銘（左二）率領下，提早夜宿立法院會議室門口，以防國民黨團杯葛。記者胡經周／攝影

【中央社台北20日電】

立法院財政委員會21日將續審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，為確保議事能順利進行，民進黨立法院黨團成員今晚8時起，在立法院財政委員會大門前排隊守夜。

民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間受訪表示，「我們有決心處理」，黨團祭出甲動因應，希望確保議事順利進行，會見招拆招，而且國務機要費本來就是特別費，國務機要費除罪化絕對禁得起檢驗，希望有理性討論的空間。

國務機要費案纏訟逾15年，前總統陳水扁日前曾召開記者會，公布國務機要費金流，並強調自己「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。對此，外界也掀起國務機要費是否除罪化的討論。

立法院財政委員會曾在去年排審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，但當時因國民黨立委質疑這是替陳水扁涉及貪污案脫罪，而杯葛議事，最後決定擇期再審。

立法院財政委員會21日將繼續進行審查，外界預料朝野將再度展開攻防大戰。

對此，民進黨立法院黨團成員大約在晚間8時起，在立法院財政委員會大門前排隊守夜。

民進黨立委郭國文在臉書發文指出，時隔一年，希望這次會計法修法能順利過關，「這次我們有備而來」，從今晚開始，輪班守財政委員會；該是時候好好面對國務機要費的問題，希望國民黨能冷靜審查。

國民黨 民進黨 柯建銘

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