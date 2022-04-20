陳椒華曝全台違法用地超商逾6百家 籲業者自行遷址

時代力量立委陳椒華今舉行記者會揭露，全台四大超商，至少有634家門市的土地使用分區位於農牧用地、都市計畫農業區、保護區及國土保安用地等，若加上未提供都市計畫區件數資料縣市，全國數量恐上看7、8百家。

陳椒華呼籲業者，應自動將不當營業門市盡速遷址，而不是運用政治力肖想就地合法，政府也應安排現勘，盡速開罰，如持續使用，則可連續開罰及斷水斷電。

陳椒華今與新竹市議員廖子齊和時代力量新竹縣、嘉義市的議員參選人彭致豪、王浩舉行記者會，公布新一批13縣市恐涉及土地使用違法的超商資料，並呼籲地方政府確實查處，依法行政，要求恢復原狀，莫縱容違法超商不當獲利。

陳椒華指出，根據這次清查的資料，位於非都市計畫區域的違法超商有427家，都市計畫區有207家，合計634家。不過，台中市、台南市、屏東縣、花蓮縣及基隆市未提供都市計畫區件數資料，因此全國違法超商恐上看七、八百家，比先前預估得更多，違法情況恐比想像中嚴重。請營建署督請這五縣市清查都市計畫區的超商位於農業區的情況。

陳椒華表示，在缺乏中南屏花基五縣市都計區資料情況下，以現有數據來看，四大超商中，以7-11統一超商369家最多，佔近六成比例，而以全家便利商店142家約22%居次，萊爾富和全家則分別有112家和11家，佔17.7%和1.7%。陳椒華呼籲四大超商，盡速自行將違反土地使用的自營門市遷到合法土地上，或要求加盟主另覓合法土地營業，勿帶頭違反國家法令。