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民進黨力拚國務機要費除罪 柯建銘：不要挑戰我們決心

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，今天中華媽祖鄉親協會理事長林金官，特別拿「國務機要費是特別費之鐵證」著作給他。記者李承穎／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，今天中華媽祖鄉親協會理事長林金官，特別拿「國務機要費是特別費之鐵證」著作給他。記者李承穎／攝影

立法院財政委員會明天審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，民進黨立法院黨團力拚出委員會，明天上午六點甲級動員，黨團總召柯建銘說，絕對禁得起歷史檢視，希望有理性討論空間，大家好好面對，希望順利出委員會，再到院會討論。

柯建銘說，「國民黨不要挑戰我們決心」，若要強力抗爭，會見招拆招， 難道國民黨要拋頭顱灑熱血嗎？國務機要費就是特別費，不能獨有前總統陳水扁沒解套，今天中華馬祖鄉親協會理事長林金官特別拿「國務機要費是特別費之鐵證」著作給他，內容提到特別費是國務機要費衍生出來的，「豈有小孩無罪，母親有罪的道理？」

柯建銘說，他與林金官先前並不認識，但林是李敖曾授記「天下第一好人」，是馬祖聞人，但並非扁迷，林金官對國務機要費研究透徹，認為阿扁很冤。

柯建銘說，希望明天有理性審查的空間，國民黨不要再用程序杯葛，大家依法論法，且從道理、邏輯上都該除罪化，絕對禁得起歷史的檢視，希望有理性討論空間，大家好好面對。

柯建銘 國民黨 立法院

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