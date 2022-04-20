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烏龍跑馬燈造成人民恐慌 黃子哲：華視出包 陳耀祥打包

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
NCC主委陳耀祥。圖／聯合報系資料照片
NCC主委陳耀祥。圖／聯合報系資料照片

華視新聞上午跑馬訊息誤植「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」等訊息，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，大力推薦華視進占52台的NCC主委陳耀祥，「還不趕快辭職，打包滾蛋嗎？」

黃子哲表示，華視新聞一早跑馬燈竟出現一連串假新聞，其中尤以共軍攻台等快訊最令人驚悚；雖然華視已公開聲明是誤植，但當下已造成人民莫大的恐慌、這不僅只是螺絲沒拴緊，而是頭上長瘡，腳底流膿，簡直是爛透了。

黃子哲說，華視如今不只徹底綠化還長年虧損，前總經理莊豐嘉曾發文「為幽靈國慶生」來貶損中華民國，甚至為預算對國民黨團嗆聲威脅；但別忘了，過去可是陳耀祥把中天新聞台給關了，還一路護航華視新聞進占52台，如今華視大出包，罰錢只是基本消費，當初大力推薦的陳耀祥難道不用負連帶責任嗎還不趕快辭職？NCC早已失去獨立機關的精神，不要連最後一點風骨也沒有。

華視 陳耀祥 黃子哲

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