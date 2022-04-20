【重磅快評】徐小可罵陳時中只會練肖話 果然沒罵錯

藝人徐小可上周因為對停課標準不滿，怒罵衛福部長陳時中「只會練肖話」，結果被大批綠營網民出征，逼得她和丈夫出面痛哭道歉。一周下來，從種種防疫措施到疫苗採購的荒腔走板，卻證明徐小可一周前罵得不但沒錯，而且可能還太保守。

最新的例子，就是新北有2歲兒染疫而亡。由於現在國內並未開放6歲以下兒童打疫苗，陳時中提出了兩點建議，一是「別讓小朋友頻繁接觸不特定人士」，二是「出入場合時要注意社交安全」。此建議一出，就引來家長痛罵，「這還要你教？」堂堂衛福部長，面對已然高漲的疫情，竟然只能做出這種建議，怎能叫人不生氣？更何況，染疫亡的小朋友是因為「接觸不特定人士」和「在公共場合不注意社交安全」染疫嗎？

另外，對於兒童疫苗採購延宕，衛福部說去年第4季就開始接洽；但是到現在已經半年了，還是簽不成；陳時中的理由是「兒童疫苗只有輝瑞生產，無法向BNT和上海復星買」、「因為涉及輝瑞與BNT的分潤」，所以問題很複雜。

可是，不管問題有多複雜，輝瑞/BNT的兒童疫苗去年10月就通過了美國FDA的緊急授權，如果及早處理，怎會到現在還無法簽約？假如陳時中說的是真的，不屬於輝瑞銷售區的德國又是怎麼跟BNT總公司買到的兒童疫苗？今年3月，澳門也從上海復星買到了BNT的兒童疫苗，又是怎麼買到的？

所以問題其實很單純。這幾個月，衛福部就是對疫情太有把握，所以不管是防疫措施和疫苗購買，都沒有做最壞的打算，等到疫情爆發，才手忙腳亂；被罵得沒辦法，則四處找理由搪塞。所謂「解決問題的人找方法，製造問題的人找藉口」，指的就是陳時中這樣的人。

上週徐小可怒批陳時中，陳時中還反應激烈，說「藝人不該對政府官員用侮辱性言詞」。不知道陳時中說這句話時，是不是已經把「藝人」和「官員」劃為不同等級，所以才特別說「藝人不能」；但不管藝人能不能，總之陳時中的「練肖話」形容顯然已經不是「侮辱」，而是「客觀評論」了。

尤為諷刺的是，今天還傳出民進黨「英系要角」已經幫陳時中著手籌組台北市長的競選團隊，團隊成員包括洪耀福、黃承國、林錦昌等人。除了這種檯面下的運作，陳時中檯面上的「跑攤」不斷，顯然也是在幫自己投入選戰熱身。看來陳時中不滿於自己只當「練肖話部長」，而把眼光放在「練肖話台北市長了」。只是不知道台北市民能不能接受？