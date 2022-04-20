領先全球！台灣今公布聯合國反貪腐公約第二次國家報告

法務部廉政署今公布聯合國反貪腐公約第二次國家報告，讓台灣領先全球，成為首個公布第二次國家報告的國家，將邀請5名外國審查委員，於8月30日至9月2日舉辦國際審查會議。

廉政署指出，聯合國反貪腐公約（UNCAC）制定後，截至今年3月止共有189個締約國，僅有19個國家完整公布第一次國家報告，而台灣雖不是UNCAC締約國，但為了接軌國際、展現廉潔承諾，主動遵循公約，2015年通過UNCAC施行法，2018年完成公約執行情形自主審查，公布首次國家報告，並邀請國家反貪腐專家來台，完成國際審查。

廉政署表示，歷經4年持續自主實踐公約，並在公私部門共同努力下，克服疫情的捆擾，於今日領先全球公布第二次國家報告，展現台灣反貪的執行力。

第二次國家報告中提出10項執行成果，包括洗錢防制評鑑亞太最佳、公司治理亞洲第四、國防廉潔指數世界第六、推動開放政府國家行動方案、拓展國際刑事司法互助、培訓反貪專業人才、推動機關採購廉政平臺及透明晶質獎試評獎、深化廉潔教育、跨域培訓反貪人才，落實貪腐不法所得查扣與沒收，具體回應公約要求。

廉政署表示，未來將持續推動貪腐刑事定罪，如整併貪汙治罪條例、刑法瀆職罪章，擬定「影響力交易」規範、推動揭弊者保護等，建立緊急採購透明化措施，落實檢審機關追訴貪腐犯罪，回應社會期待。