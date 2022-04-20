華視出「共軍入侵」大包 綠委：調查應納入國安考量

華視新聞今天出現烏龍快訊，字幕打上「新北市遭共軍飛彈擊中」、「總統發布緊急命令」等內容，引起民眾恐慌。民進黨立委王美惠批，捏造假消息、恐嚇台灣民眾，本就是中共資訊戰的主要策略之一，我們電視媒體居然自己成為假新聞製造者及傳播者，如此荒誕行徑，相關單位務必徹查嚴懲，甚至必須防範是否為有心人士配合中國，在為侵入我國媒體系統「試水溫」。

王美惠也呼籲，華視新聞此舉不僅引發民眾恐慌，讓公廣集團誠信大受打擊，請國家通訊傳播委員會(NCC)務必仔細調查公廣集團的內控機制，調查時也應納入國安考量，是否有「有心人士」配合中國進行測試的可能，都需要徹查清楚，給國人一個合理的交代；華視新聞播出「假訊息」跑馬是嚴重錯誤，文化部必須完整調查、追出真相，且相關人員必須負起全責。

民進黨立委林楚茵指出，華視新聞內控出現重大問題，用「螺絲鬆了」來批評都太客氣，從今天上午七點到七點零四分，長達至少四分鐘的「誤登」錯誤跑馬，請問華視一早新聞編輯台沒人嗎？當節製作人、編審到新聞部統統都在睡覺嗎？如此可能引發恐慌的跑馬訊息，播出一秒都無法容忍，竟在我們的「公廣頻道」播出超過四分鐘，身為民意代表，完全不能接受華視的對外聲明。

林楚茵說，新北市政府這份公文，不只給華視一家媒體，為何獨獨華視發生這種離譜失誤，代表我們公廣集團的「新聞內控完全失靈」，同時，華視做了一個 ，最壞的示範，直接昭告天下，有心人士只要入侵公廣集團的電腦，立刻就可以利用極具公信力的公廣平台來散播假消息嗎？「公廣集團絕對不能成為假訊息的散佈者！」