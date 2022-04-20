快訊

長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

林錫耀：政府逐步開放防疫指引 多數民眾認同

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長林錫耀表示，政府逐步開放防疫指引，多數民眾認同。本報系資料照
民進黨秘書長林錫耀表示，政府逐步開放防疫指引，多數民眾認同。本報系資料照

國內疫情升溫，據轉述，民進黨秘書長林錫耀今天在中常會表示，民調顯示，政府目前進行的逐步開放、正常生活政策，是能獲得多數國人認同的，呼籲黨公職對於國內疫情不必過度恐慌，要一起協助向民眾宣傳政府的防疫指引。

民進黨中常會今天也邀請高雄市長陳其邁以「高雄市班班有冷氣執行情形」為題進行專案報告。陳其邁表示，行政院所推動的「班班有冷氣政策」建制能源管理系統（EMS）來進行綠能監測管理，高雄市將會更徹底落實，不管是用電管理或是計費，都可以即時在系統上查詢資訊，並且同時結合能源教育，讓小朋友知道，學校發多少電、用多少電，並且從環境教育裡面鏈結到國際議題，介紹淨零排放、碳權交易、氣候變遷。

蔡總統指出，原本三年的「班班有冷氣」政策，提前一年在今年2月就完成，由中央政府統一來補助裝設，到今年5月，連資源比較不足區域的學生，都能在更舒適的環境中安心學習，要表達感謝。為了減輕家長負擔，行政院透過一般性補助款支持國中小冷氣電費，中央與地方一起努力，讓孩子能夠有更好的學習環境。

蔡總統說，政府不只讓班班有冷氣，也投入資源進行老舊校舍的線路改善工程，維持校舍整體供電的穩定性，這也是政府這段時間不斷強調要顧及電網韌性的概念。蔡總統表示，透過「班班有冷氣」的政策，政府在校舍廣設屋頂型太陽能光電裝置，導入EMS能源智慧管理系統，藉這個機會讓能源教育向下紮根，更在全國校園種下1.3萬棵樹，落實環境永續的概念，為邁向淨零轉型的未來打下基礎。

班班有冷氣 高雄市 行政院

延伸閱讀

綠高市黨部主委之爭 許智善出線原因「我人緣不錯！」

幕後／湧言會、菊系同意停火 高雄市主委菊系再下一城

高雄居家照護第二天 陳其邁請民眾熟記急症救護專線

兒童打疫苗家長天人交戰 陳其邁：不分廠牌都建議施打

相關新聞

影／力拚國務機要費除罪 民進黨團夜守立院會議室

立法院財政委員會明天審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，民進黨立法院黨團力拚出委員會，明天上午六點甲級動員，今天晚上更...

立院明審國務機要費除罪 綠漏夜輪班藍揚言強力杯葛

立法院財政委員會明天審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，民進黨立法院黨團力拚草案出委員會，明天上午六點甲級動員，今天晚...

陳椒華曝全台違法用地超商逾6百家 籲業者自行遷址

時代力量立委陳椒華今舉行記者會揭露，全台四大超商，至少有634家門市的土地使用分區位於農牧用地、都市計畫農業區、保護區及...

民進黨力拚國務機要費除罪 柯建銘：不要挑戰我們決心

立法院財政委員會明天審查攸關國務機要費除罪化的會計法草案，民進黨立法院黨團力拚出委員會，明天上午六點甲級動員，黨團總召柯...

烏龍跑馬燈造成人民恐慌 黃子哲：華視出包 陳耀祥打包

華視新聞上午跑馬訊息誤植「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」等訊息，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，大...

【重磅快評】徐小可罵陳時中只會練肖話 果然沒罵錯

藝人徐小可上周因為對停課標準不滿，怒罵衛福部長陳時中「只會練肖話」，結果被大批綠營網民出征，逼得她和丈夫出面痛哭道歉。一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。