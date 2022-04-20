林錫耀：政府逐步開放防疫指引 多數民眾認同

國內疫情升溫，據轉述，民進黨秘書長林錫耀今天在中常會表示，民調顯示，政府目前進行的逐步開放、正常生活政策，是能獲得多數國人認同的，呼籲黨公職對於國內疫情不必過度恐慌，要一起協助向民眾宣傳政府的防疫指引。

民進黨中常會今天也邀請高雄市長陳其邁以「高雄市班班有冷氣執行情形」為題進行專案報告。陳其邁表示，行政院所推動的「班班有冷氣政策」建制能源管理系統（EMS）來進行綠能監測管理，高雄市將會更徹底落實，不管是用電管理或是計費，都可以即時在系統上查詢資訊，並且同時結合能源教育，讓小朋友知道，學校發多少電、用多少電，並且從環境教育裡面鏈結到國際議題，介紹淨零排放、碳權交易、氣候變遷。

蔡總統指出，原本三年的「班班有冷氣」政策，提前一年在今年2月就完成，由中央政府統一來補助裝設，到今年5月，連資源比較不足區域的學生，都能在更舒適的環境中安心學習，要表達感謝。為了減輕家長負擔，行政院透過一般性補助款支持國中小冷氣電費，中央與地方一起努力，讓孩子能夠有更好的學習環境。

蔡總統說，政府不只讓班班有冷氣，也投入資源進行老舊校舍的線路改善工程，維持校舍整體供電的穩定性，這也是政府這段時間不斷強調要顧及電網韌性的概念。蔡總統表示，透過「班班有冷氣」的政策，政府在校舍廣設屋頂型太陽能光電裝置，導入EMS能源智慧管理系統，藉這個機會讓能源教育向下紮根，更在全國校園種下1.3萬棵樹，落實環境永續的概念，為邁向淨零轉型的未來打下基礎。