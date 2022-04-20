促轉會：平復「520農運事件」邱煌生案司法不法

促轉會今天表示，1988年「520農運事件」自雲林載運白菜北上至遊行現場的貨車司機邱煌生，被以協助預謀攻擊警察，構成妨害公務罪遭判刑，經重新調查後認定，此件屬於應予平復司法不法的刑事有罪判決，依法應視為撤銷。

促轉會表示，該案應予平復的理由主要三點。第一，自520事件發生前，當局積極運用情治機關監控、防堵或準備逮捕，事件後也利用黨政管道營造「先暴後鎮」等輿論風向。

促轉會指出，第二，此案屬威權統治當局基於維護其統治秩序所為的追訴，黨政高層在司法檢調釐清緣由前，就召開會議指示依法嚴辦，並由警備總部擬定偵查計畫，運用內線誘騙邱煌生投案及以不正方式取供，顯示黨政不分、情治機關主導偵查等現象。

促轉會表示，第三，即使在審判進行期間，公平審判原則也因國安情治機關介入或法官未盡調查職責而遭破壞，使邱煌生等被告的權利被侵害。同時，此案的審判，輕信國家機關及偵查輔助機關共同建構但不符事實的犯罪指控，未就有利被告的主張及證據詳予調查，並就涉及不正取供等權力濫用行為予以彈劾，已違反自由民主憲政秩序，侵害公平審判原則。

促轉會指出，除邱煌生外，520事件案尚牽涉70多名遭有罪定讞的被告，但因每名被告被控的犯行及情狀有別，需要逐案調查及認定有無司法不法的事由。後續將建請承接國家不法業務的主管機關，參照促轉會先前認定，在法案通過後依聲請或依職權重啟調查，以維相關當事人權益。