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華視誤播戰爭快訊 江啟臣：豈容一句作業疏失卸責？
華視新聞一早跑馬燈字幕出現「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「受戰爭影響各地爆發民生用品搶購潮」、「新北市遭共軍導彈擊中」、「板橋車站疑似遭敵特工縱火施放爆裂物」、「新北市府呼籲民眾勿驚慌，將透過媒體發布戰爭新聞及資訊」等字幕。國民黨立委江啟臣今批評，華視竟出現比「假消息」還嚴重的「假新聞」，離譜至極，若造成人民恐慌、股市崩盤，豈容一句作業疏失卸責了事。
江啟臣表示，華視屬公廣集團，戰爭爆發也將成為國家發布訊息的重要媒體，承平時期就漫不經心，戰時恐怕就全軍覆沒。如此重大的嚴重疏失，華視還能是新聞台嗎？NCC、文化部可以視而不見，毫無處置？難道面對假新聞也要人民「自主應變」？
另外，江啟臣說，戰爭爆發是何等嚴重之事，看到報導第一時間我正和國防部長邱國正在委員會審查預算，部長聞訊感到訝異，顯見國軍也未掌握，他當場要求國防部對嚴重影響民心的錯假新聞，必須掌握並即時對外澄清，絕不能容許錯假新聞造成國人恐慌。
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